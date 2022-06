Zwei Transporter aufgebrochen

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Juni 2022) an zwei geparkten Fahrzeugen in der Innenstadt zu schaffen gemacht. Auf dem Parkplatz an der Friedenstraße brachen sie das Schloss der Fahrertür eines weißen Ford Transit auf. Unklar ist bislang, ob die Unbekannten etwas aus dem Transporter entwendet haben. Anders auf der Basilikastraße: Hier brachen die Täter auf einem Parkplatz einen weißen VW Crafter auf und stahlen eine Vielzahl an Werkzeugen. Unter anderem wurden eine Kreissäge, Bohrmaschinen und eine Flex entwendet. Darüber hinaus fehlten auch ein Rucksack sowie eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.