Drei erste Preise für Kevelaerer*innen

Zu Beginn des Jahres 2021 machten sich Amelie Papke (17), Marline Paul (17) und Johannes Lehnen (13) trotz aller Ungewissheiten an die Planung der Teilnahme an „Jugend musiziert“ 2022. Hatte der letzte Wettbewerb nur online stattgefunden, so war die Freude groß, als man diesmal wieder live auftreten konnte.

Ein Dreivierteljahr arbeitsreichen Übens folgte: Johannes auf dem Cello, Marline auf der Bratsche und Amelie auf der Geige. Johannes komponierte sogar eine eigene Kadenz zum 1. Haydn-Konzert, Amelie trainierte die virtuosen Doppelgriffe für die „Legende“ von Wieniawski und Marline erarbeitete eine moderne Performance für ein virtuoses Solostück von Garth Knox.

Alle drei konnten die Jury in Moers überzeugen und bekamen jeweils erste Preise zuerkannt. Johannes und Marline wurden zudem zum Landeswettbewerb weitergeleitet, der im März in Detmold stattfindet. Die Jungen Streicher Kevelaer, deren Mitglieder sie seit Jahren sind, freuen sich mit ihnen.