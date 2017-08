dm-Drogerie stattet Flüchtlinge mit Kulturbeuteln aus

Kevelaer. Im Juni 2015 zunächst für ein Jahr zugesagt, spendet der ‚dm-Drogerie Markt‘ nun schon im dritten Jahr in Folge jedem neu ankommenden Flüchtling in Kevelaer ein Hygiene-Set mit einer praktischen Erstausstattung, wie Duschgel, Deo, Pflaster, Zahnbürste, Zahnpasta u.v.m. Anfang August konnten wiederum 70 Neuankömmlinge diesen wertvollen Kulturbeutel als Willkommensgruss im Rathaus entgegennehmen. Dies nahmen Verantwortliche des Runden Tischs Flüchtlinge zum Anlass, Sandra Kuhnt, Filialleiterin des ‚dm-drogerie marktes‘, sowie ihren Mitarbeiterinnen in diesem Jahr einmal ein Dankeschön für ihr beeindruckendes soziales Engagement auszusprechen.