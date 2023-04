Feuerwehr spendet an Tafel und Bürgerstiftung

Der festgebende Verein der diesjährigen Kirmes in Kevelaer, die Freiwillige Feuerwehr, konnte kürzlich den Reinerlös einer Tombola von 3.000 Euro an zwei gemeinnützige Institutionen in der Wallfahrtsstadt übergeben.

Der Erlös ging zu gleichen Teilen an die Kevelaerer Tafel e.V. sowie die Bürgerstiftung „Seid Einig“. Festkettenträger Paul Hellmanns (Foto oben 2.v.r.) und sein Adjutant Hans-Gerd Hoolmann (Foto oben rechts) freuten sich, die symbolischen Schecks für die Tafel an die beiden Vorsitzenden Rainer Morawietz (Foto oben 2.v.l.) und Fred Binn (Foto oben links) sowie für die Bürgerstiftung an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Janssen (Foto unten Mitte) übergeben zu können.

Die Aktion hat Tradition: Denn jedes Jahr findet zur Proklamation des Festkettenträgers am Heimatabend in Kevelaer eine große Tombola statt. Der festgebende Verein, der die Tombola organisiert, hatte bereits im Januar den Geselligen Vereinen vorgeschlagen, mit dem Reinerlös der Verlosung die beiden Kevelaerer Institutionen zu unterstützen. Einstimmig sprachen sich die 14 Vereine dafür aus uns folgten damit dem Vorschlag.