Die Seb konnte wieder schießen

Endlich war es wieder so weit: Nach drei Jahren durfte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1635 e.V. Kevelaer wieder zum Preis-, Prinzen- und Königsvogelschießen antreten. Coronabedingt war das Vereinsleben in den vergangenen Jahren zum Erliegen gekommen. Nun gibt‘s einen neuen König und einen Prinzen.

Die Feierlichkeiten begannen in diesem Jahr am 11. Mai mit dem gemeinsamen Binden einer Girlande für das Königshaus. Der Präsident Hans-Gerd (Tutti) Rütten und seine Frau Marion stellten auch in diesem Jahr dafür ihr Anwesen zur Verfügung. Mit flinker Hand schnürten Stefan Manders und Theo Verbeek die Girlande. Am nächsten Abend wurde die Residenz an der Hubertusstraße geschmückt. Anschließend ging es zur letzten Vorstands- und Beiratssitzung, mit Königin Annegret Berretz und Adjutantin Christine Bielen. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Präsident bei den beiden für die freundliche Aufnahme. Letzte Punkte für die kommenden Festtage wurden besprochen.

Klotzkönigschießen

Am Abend vor dem Vogelschießen traf sich die „Seb“ zum traditionellen Peelen und Klotzkönig- schießen. Auf dem Hochstand des Stadtbundes an der Josef-Schotten-Schützenhalle schoss man sich warm für den Samstag. Die erfolgreichen Schützen waren an diesem Tag: Theo Verbeek (1. Preis), Benedikt Berretz (2. Preis), Jörg Brade (3. Preis) und Guido Langenhuizen (4. Preis). Klotzkönigin 2022 wurde, wie auch zuletzt 2017 und 2018, Renate Roelofs.

Vogelschießen

Pünktlich traf sich die gesamte Bruderschaft dann am Samstagvormittag an ihrem Vereinslokal „Goldener Schwan“. Mit Begleitung durch den Musikverein Kevelaer und den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurden Königin und Adjutantin an ihrer Residenz abgeholt. Im Anschluss marschierte der Festzug zum Hochstandgelände bzw. zum Heiligenhäuschen des Schutzpatrons der Seb. Dort angekommen, stimmte der Präsident mit einer kurzen Ansprache auf den Tag ein. Eine besondere Freude war es ihm, mit Benedikt Berretz ein neues Mitglied in die Bruderschaft aufzunehmen. Nach kurzem Gebet ging es zur Vogelstange und das Preis-, Prinzen- und Königsvogelschießen 2022 begann mit den Ehrenschüssen von Königin Annegret Berretz, Präsident Hans-Gerd Rütten, Major Volker Brammertz und Präses Gregor Kauling.

Jugendvogelschießen

Die Jugend machte, mit fallenden Preisen, den Anfang und nahm den Jugendvogel recht schnell auseinander. Nach kurzer Zeit schoss Max Tangermann den 1. und Aylin Henn den 2. Preis ab. Den 3. Preis holte sich Tobias Langenhuizen. In der Zwischenzeit gelang es Elias Schagen, den Vogel beim Schießen auf der Scatt-Anlage herunterzuholen. Schnell ging es bei der Jugend weiter und Prinz der Seb wurde Max Tangermann. Zu seiner Adjutantin ernannte er Aylin Henn.

Seniorenpreisschießen

Die Senior*innen gingen das Preisschießen mit wesentlich mehr Ruhe an, waren aber nicht weniger erfolgreich. Der 1. Preis ging an Carmen Langenhuizen, der 2. Preis an Günther Thomas und den 3. Preis holte sich Michael Lingnau.

Königsschießen

Mit drei Anwärter*innen – Susanne Berretz, Stefan Manders und Jan Grüntjens – ging es anschließend in den Showdown. In einem spannenden Finale und nach insgesamt 323 Schüssen wurde Stefan Manders neuer König der Seb. Zu seinem Adjutanten ernannte er Thomas Schagen.

Vor der Proklamation bedankte sich der neue Stadtbundmeister Wolfgang Schaffers bei Michael Kalcker, der bei den Neuwahlen des Stadtbund-Vorstandes am 13. April nicht erneut angetreten war, für seine langjährige Arbeit als Schatzmeister und stellvertretenden Stadtbundmeister im geschäftsführenden Vorstand des Stadtbundes Kevelaer.

Bei der Proklamation zeichnete der Präsident Hans-Gerd Rütten die Schützenschwester Katja Schröer für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der Seb mit der Mitgliedsnadel in Bronze aus.