Das Christkind verspricht Antworten

In Kevelaer werden Traditionen gewahrt. Auch in diesem Jahr können Kinder im Dezember an der beliebten Aktion „Briefe ans Christkind“ teilnehmen. Egal ob Wunschzettel, Gedicht oder persönlicher Brief – das Kevelaer Marketing freut sich darauf, wieder als helfende Hand des Christkindes die liebevolle Weihnachtspost zu empfangen und vor allem zu beantworten.

Vom 1. bis zum 20. Dezember 2022 können die Briefe in einen der beiden roten Briefkästen vor der Tourist Information am Rathaus oder im Forum Pax Christi eingeworfen werden. Hier findet zu dem Zeitpunkt der „Kevelaerer Krippenmarkt“ statt, der zum Besuch einlädt. Zudem kann der Brief per Post an das Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12 in 47623 Kevelaer, gesandt werden.

Wer möchte, schickt seinen Brief ganz umweltfreundlich und kostenlos per E-Mail an christkind@kevelaer.de und erhält die Antwort auf Wunsch auch auf diesem Wege. Wer die Antwort des Christkindes per Post nach Hause geschickt bekommen möchte, kann die Adresse mit vollständigem Namen in der E-Mail angeben. Alle fleißigen Schreiber dürfen sich auf eine persönliche Antwort des Christkindes freuen. Dafür darf natürlich die Antwortadresse nicht fehlen.

„Doch in den vielen wunderbaren Briefen gibt es auch immer wieder Botschaften zu entdecken, die zeigen, dass Krieg, Krisen und persönliche Nöte und Sorgen schon die Kleinen und Kleinsten beschäftigen“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. „Mit der Aktion möchten wir für ganz besondere und glückliche Momente sorgen“, ergänzt Andrea Kirk vom Kevelaer Marketing. Kinder verarbeiten solche Situationen auf ihre ganz eigene Art und Weise und senden mit ihrer Weihnachtspost auch gleich ihre persönlichen Friedenswünsche an das Christkind. „Die Antwortbriefe sind fröhlich gestaltet, greifen aber in kurzen Worten auch Aktuelles auf“, berichtet Laura van den Berg vom Kevelaer Marketing.

In diesem Jahr gibt es auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ eine besondere Aktion für Kinder. Das Kevelaer Marketing bietet im Forum Pax Christi einen Kreativtisch an, der zum Malen und Basteln einlädt.

Für ältere Kinder liegt ein weihnachtliches Kreuzworträtsel bereit. Aber vor allem können die Kinder hier ganz spontan und in weihnachtlicher Atmosphäre ihre Wunschzettel auf vorgefertigtem Briefpapier kreieren und direkt in den roten Briefkasten werfen. Wie aufregend, wenn dann in Kürze die Antwort des Christkindes im eigenen Briefkasten liegt!

Wohin mit den Briefen ?

Einwurf: Roter Briefkasten vor der Tourist Information am Rathaus und auf dem Krippenmarkt, zwischen dem 1. und 20. Dezember

Per Post: Wallfahrtsstadt Kevelaer, Christkind, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer

Per E-Mail: christkind@kevelaer.de

Die Antwort erfolgt innerhalb weniger Tage.