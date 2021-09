Bürgerschützen nehmen Abschied von Vereinslokal

Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 e.V. versammelte sich Anfang September zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Nach einem gemeinsamen Abendessen und einem Abschiedsfoto vor dem jahrzehntelangen Vereinslokal „Goldener Apfel“ eröffnete Präsident Stefan Boßmann die Versammlung. Bei den Wahlen wurden alle bisherigen Mitglieder des Vorstandes mit großen Mehrheiten wiedergewählt.

Die große Freude darüber, dass das gesellschaftliche Schützenleben der Bürgerschützen langsam wieder aufgenommen werden konnte, wurde gleichzeitig getrübt, da es auch die letzte Veranstaltung im Kevelaerer Vereinslokal „Goldener Apfel“ am Kapellenplatz war. Mit einem Gemeinschaftsfoto mit Vereinswirtin Jutta Pesch-Braun verabschiedeten und dankten die Schützen ihrer Wirtin. Über viele Jahrzehnte war der „Goldene Apfel“ Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Versammlungen und herausragend bei gesellschaftlichen Stadt- und Schützenfesten durch die zentrale Lage. Der Vorstand entscheidet sich nicht bereits jetzt für ein neues Domizil, sondern wartet die Entwicklungen um die Neunutzung und den Umbau des Traditionshauses ab. Zwischenzeitlich wird die Gesellschaft „wandern“ und veranstaltungsbezogen die benötigten Lokalitäten auswählen.

Schießen am Wochenende

Als nächste Veranstaltung im Kalender der Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer wird es am Samstag, 18. September 2021, ein Preis- und Regentenschießen an der Josef-Schotten-Schützenhalle geben. Nicht ein König, sondern ein Regent wird im Rahmen dieses Schießens ermittelt. Die Mitglieder werden damit der derzeitigen Situation und den coronabedingten Einschränkungen gerecht, wollen aber gleichzeitig auch bewusst den Schritt in Richtung aktives Schützenleben gehen.

Marc van Well wurde in der Jahreshauptversammlung als neues Mitglied der Bürgerschützen aufgenommen. Er hatte als Gast bereits an der Buschpartie 2020 teilgenommen, anschließend seinen Aufnahmeantrag gestellt und erhielt jetzt das Votum „seiner“ Schützenbrüder.

Der Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen:

Präsident: Stefan Boßmann;

Adjutant: Thomas Nolden;

Schriftführer: Jan Klucken;

Schatzmeister/Kassierer: Robert Gorthmanns;

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Bernd Pool;

Beisitzer: Peter Tenhaef, Maurice Pastuska, Marcus Plümpe.

Dem Vorstand gehören aufgrund der Funktionen ebenfalls an: der amtierende König mit seinem Adjutanten, Hauptmann und Fahnenoffizier.