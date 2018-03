Kevelaer (ots) – Am Mittwoch (21. März 2018) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Suzuki Swift, der am rechten Fahrbahnrand der Biegestraße in Höhe einer Ballettschule stand. Der unbekannte Fahrer beschädigte den linken Außenspiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.