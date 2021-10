Auf geht‘s in die neue Saison!

Für die Volleyballer der Verbandsliga-Herren des Kevelaerer Sportvereins geht‘s wieder los: In ihrem ersten Saisonspiel muss die Mannschaft von Trainerin Heike Thyssen beim TuS 08 Lintfort antreten.

Auch wenn die Vorbereitung sehr gut lief und man in Testspielen und auch auf dem eigenen Turnier (das KB berichtete) gegen Oberliga-Mannschaften wie den Moerser SC II oder den Verberger TV Siege einfahren konnte, ist der Saisonstart nicht ungetrübt.

Heike Thyssen muss den verletzungsbedingten Ausfall von Alessandro Nobbers verkraften. Das Ziel, einen Spitzenplatz in der Liga anzustreben, lassen sich die Sportler dennoch nicht nehmen. Der Kader der ersten Mannschaft umfasst zu Beginn zwar nur acht Spieler, es stehen aber noch weitere Spieler zur Auswahl für die erste oder zweite Mannschaft.

Die zweite Herrenmannschaft des KSV hat am Sonntag ihr erstes Saisonspiel in der Volleyball-Bezirksliga gegen den 1. VBC Goch. Auch sie hofft auf einen erfolgreichen Auftakt. Auch in dieser Liga möchte der KSV sich im oberen Tabellendrittel platzieren.

Die neu gegründete Damen-Mannschaft des KSV tritt ihr erstes Spiel in der Bezirksklasse schon am Samstag in und gegen den 1. VBC Goch II an. Für Trainer Alessandro Nobbers geht es in erster Linie darum, dass seine Mannschaft Spielerfahrung sammelt. So steht hier der Spaß und das Lernen im Vordergrund. Die Mannschaft ist hoch motiviert und konnte in einigen Testspielen schon erste Erfahrungen sammeln.