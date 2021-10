Zwischen Käfern, Schätzen und Tannenzapfen

Die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“ hat bei herbstlichem Wetter zur beliebten Wald-Ralley eingeladen. Viele Familien sind der Einladung gefolgt und versammelten sich am Freitagnachmittag am Parkplatz an der Schravelschen Heide.

Gemeinsam ging es zunächst zur „Sandkuhle“ im Wald. Rund um den Sandplatz warteten verschiedene Aufgaben auf die Kinder: Vom Tannenzapfen-Weitwurf bis zum Bau eines eigenen Waldgeists waren abwechslungsreiche Programmpunkte dabei. Zum Abschluss gab es für jedes Kind einen kleinen Schatz zu entdecken.

Nachdem jede Familie die einzelnen Stationen abgelaufen hatte, suchten sich alle einen Platz für ihre Picknick-Decke und es wurde gemütlich zusammengesessen, gegessen und erzählt. Währenddessen konnten sich die Kinder beim Klettern, Buddeln und der Käfersuche austoben.