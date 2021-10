Rauchende Köpfe beim Quiz im Löwen

Hoch her ging es am Wochenende nach langer Corona-Pause mal wieder im „Hotel Goldener Löwe“ an der Amsterdamer Straße in Kevelaer. Die Macher des beliebten „Quiz im Löwen“, Stefan Spittmann und Dirk Winkels, hatten sich wieder spannende Fragen für die grauen Zellen einfallen lassen.

Eine „Ladiesnight“ am Freitag ließ den Frauen die Hauptrolle des Abends zukommen: 18 Teams mit insgesamt 94 quizbegeisterten Damen wetteiferten um die Preise, die von Edeka Brüggemeier, Restaurant Herr Lehmann, Sport Dorenkamp und dem Stadtmarketing Kevelaer zur Verfügung gestellt wurden. Am Ende hatte das Team „stets bemüht und doch daneben“ knapp die Nase vorn und das „Team der Groupies“ sowie „Verquiz mein nicht“ auf die Plätze verwiesen.

„Wo liegen die Jungferninseln?“

Nur einen Tag später gab es am Samstag einen zünftigen Männerabend, bei dem die Herren der Schöpfung ihr Wissen unter Beweis stellen konnten. Auch hier kämpften sich 18 Teams durch Fragen wie „Wo liegen die Jungferninseln?“ oder „Welcher der genannten Titel ist kein Edgar Wallace Film?“.

Am Ende des Abends freute sich das Team „hinter Mailand“ über den ersten Platz. Zweiter wurde „Hauptsache mehr Punkte als die Frauen gestern“, was übrigens nicht gelang. Den dritten Platz teilten sich die „pfiffigen Pfeifen“, „Edward’s Erben“ und das Team „ohne Proben nach oben“.

Da für das „Ladie‘s Spezial“ deutlich mehr Anmeldungen als verfügbare Startplätze eingingen, wird es am Freitag eine zweite Auflage geben. Schon jetzt freuen sich die Organisatoren und das Team des Goldenen Löwen auf einen spannenden und unterhaltsamen Quizabend.