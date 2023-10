Musikhaus Welbers feierte 40-jähriges Bestehen. Auch mit einem Ukulele-Workshop. Zum Jubiläum eine Reise nach Hawaii

/ von Franz Geib

Annegret Welbers, Inhaberin des gleichnamigen Musikhauses (hinten ans Fenster gelehnt), und Dozent Jürgen Bartmann (hinter dem Piano) freuten sich, dass unter den 13 Teilnehmern des Ukulele-Workshops einige auch weitere Wege in Kauf nahmen, um in Kevelaer dabei zu sein. Foto: FG

Mit einer Reise durch die Musik, so berichtete das Kevelaerer Blatt in aller Ausführlichkeit, feierte das Kevelaerer Musikhaus Welbers das 40. Jahr seines Bestehens. Ein Teil der von Inhaberin Annegret Welbers ausgestalteten Geburtstags-Reiseroute durch die Musikerlebniswelt führte in der vergangenen Woche durch eine ganze Palette an Angeboten und Rabattaktionen, ein weiterer Teil durch eine Reihe an interessanten Musik-Workshops.

Am vergangenen Samstag (30. September 2023) machte der Welbers-Musikexpress Station bei einem Instrument, das die meisten Menschen eher ins Palmen umsäumte Inselparadies Hawaii statt an den Niederrhein verorten: die Ukulele.

Teilnehmer aus Rheinberg und Neukirchen-Vluyn

13 Musikfreunde hatten sich zu einem ungewöhnlichen Kurs im Hause Welbers angemeldet und nahmen hierfür sogar weitere Wege in Kauf. Unter anderem aus Rheinberg und Neukirchen-Vluyn fanden manche Teilnehmer den Weg in die Wallfahrtsmetropole, was Inhaberin Annegret Welbers „total geflasht“ hatte.

Jürgen Bartmann, der Dozent des Kurses, nahm in seiner Begrüßung den Leitgedanken des Jubiläumshauses Welbers auf und versprach den Anwesenden eine Reise, die die Mitfahrenden durch die verschiedenen (Instrumenten-) Welten der Musik begleitet. Er selbst, so verriet er, kam von der Gitarre über den Bass vor drei Jahren zur Ukulele und leitete nunmehr schon den vierten Workshop mit diesem Instrument, welches aus seiner Sicht e…