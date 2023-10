Fachkräfte gewinnen und halten

Das Kommunale Integrationszentrum hatte in Kooperation mit dem Jobcenter Kreis Kleve, der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit zum Fachtag „Fachkräftegewinnung im Kontext Migration“ ins Berufskolleg des Kreises Kleve nach Geldern eingeladen.

Gut 60 Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance, auf dem Fachtag Informationen und Ideen für die eigene Fachkräftesicherung mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Start des Fachtags stellte die wissenschaftliche Referentin Sarah Pierenkemper des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) Möglichkeiten für ein erfolgreiches „Onboarding“ vor. Hierbei handelt es sich um die Einstellung und zielgerichtete Integration neuer Mitarbeitenden in ein Unternehmen. Sie machte deutlich, dass gerade für internationale Fachkräfte ein strukturierter Onboarding-Prozess eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche und langfristige Integration spielt.

Netzwerken und lockerer Austausch

Anschließend präsentierten gut 30 Ausstellende beim „Markt der Möglichkeiten“ Beratungsangebote, Unterstützungsmöglichkeiten, Kurse, Projekte und Weiterbildungsmöglichkeiten. Betriebe aus der Region mit Erfahrungen in der Integration von internationalen Fachkräften berichteten über die von ihnen erlebten Herausforderungen und Erfolgsgeschichten. Der „Markt“ bot somit die Chance zum Netzwerken und zum lockeren Austausch.

Weitere Informationen gab es in den Fachforen, in denen Expertinnen und Experten zu den Themen „Unterstützung in der Ausbildung“, „Anerkennung“, „Qualifizierung“, „Fachkräfterekrutierung“, „Bewertung von Kompetenzen“, „Sprachförderung“ und den allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Fachkräften im Kontext Migration Rede und Antwort gaben.