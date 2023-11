Der Grusel ist angekommen Zweiter Zombie-Walk in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Mit gruseliger Musik untermalt wandeln die Kreaturen die Hauptsraße lang. Foto: LS

An einem Tag im Jahr können alle Freundinnen und Freunde des Gruselns sich richtig ausleben, und zwar am 31. Oktober: Halloween.

Was als Tradition in Irland begann, wurde schließlich in den Vereinigten Staaten zu einem richtigen Fest. Neben dem Süßigkeiten-Sammeln von Tür zu Tür stehen dabei die meist gruseligen Kostüme im Vordergrund. Schon lange hat sich die Tradition auch in Deutschland durchgesetzt. Es wundert also nicht, dass der Grusel auch in Kevelaer angekommen ist.

Auch berühmte Gruselfig…