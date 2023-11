Gruselspaß auf der Burg in Kervenheim

Großer Andrang herrschte am Halloween-Tag auf der Burg in Kervenheim. Der Dorfmarketing Verein – WIR für Kervenheim e. V. – hatte zum großen Gruselspaß eingeladen. Die Idee zu dieser Veranstaltung kam von den Stammtischfrauen, die auch die komplette Organisation dieses Festes übernommen hatten. Schon im vergangenen Jahr kamen sehr viele Besucher.

Und das war den Damen ein Ansporn, es in diesem noch schöner bzw. noch gruseliger zu machen. Ein Spaß vor allem für Kinder sollte es werden. Und die kamen mit einsetzender Dunkelheit in Scharen. Auf dem Burghof sorgten Nebelmaschinen, übergroße Spinnennetze und eine gespenstische Beleuchtung für eine unheimliche und gruselige Atmosphäre. Im Burgkeller, hinter den meterdicken Maurern, war ein dunkler und gruseliger Rundgang aufgebaut, der mit ganz vielen gespenstischen Dekorationen ziemlich unheimlich war. Auch mehrere lebendige „Erschrecker“ trieben dort ihr Unwesen. Vor dem Eingang zum Gruselkabinett bildeten sich sehr schnell lange Schlangen, da immer nur kleine Gruppen eingelassen wurden. Zwei „gute Hexen“ begleiteten die Kinder, nahmen den kleineren etwas den Schrecken und erklärten zudem die einzelnen Stationen. Dank sehr vieler Sponsoren waren alle Getränke und Knabbereien für die Kinder kostenlos. Zudem wurden auch noch weit über 200 kleine Päckchen mit Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Rundum war es wieder mal ein absolut gelungenes und sehr gut organisiertes Fest auf der Kervenheimer Burg, was mit einem geselligen Beisammensein für die Erwachsenen einen schönen Ausklang fand.

Die Veranstalter danken den vielen Sponsoren und den vielen Helferinnen und Helfern für die großartige Unterstützung, ohne die ein solches Fest nicht möglich wäre, und geben das Versprechen: Auch im nächsten Jahr wird es auf der Burg wieder gruselig!