Am Sonntag, 25. Februar 2024, findet um in 17 Uhr in der Clemenskapelle am Klostergarten Kevelaer die zweite „WortKlangStille“ statt.

Das große Interesse an der Veranstaltung im vergangenen November (das KB berichtete) hat die beiden Initiatorinnen Ruth Plege und Annette Giefer dazu inspiriert, ein neues Programm auf die Beine zu stellen.

„Hoffnung“ – unter dieses Thema stellen sie die zweite Ausgabe der WortKlangStille.

„Die Zeiten sind unruhig und da ist es nicht immer leicht, gelassen und zuversichtlich zu bleiben. Mit den Texten und der Musik wollen wir Menschen in ihrer Hoffnung bestärken“, so Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin aus Kevelaer.

Dazu hat sie teils nachdenkliche, teils aufrüttelnde sowie heitere Texte verfasst, die Annette Giefer durch Querflötenklänge mit Werken von Bach, Mozart, Debussy und eigenen Stücken aufgreift und untermalt.

„Der warme und strahlende Klang der Querflöte mischt sich sehr schön mit der kargen Atmosphäre der Clemenskapelle und kann somit innere wie äußere Räume zum Klingen bringen“, führt die Musikerin begeistert aus.

In Minuten der Stille sollen die Impulse nachwirken und zur Kraftquelle für das eigene Leben und Handeln werden.

Außer der Clemenskapelle in Kevelaer konnten noch zwei weitere Veranstaltungsorte außerhalb der Wallfahrtsstadt gefunden werden: Am Freitag, 15.3.24, findet die WortKlang-Stille um 19.30 Uhr in der St. Martini-Kirche Veert statt und am Sonntag, 17.3.24, um 17 Uhr in der Kapelle der Wasserburg Rindern.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.