Gisela Jansen leitete nach dem Tod ihres Mannes eine Metallwarenfabrik Ein Stück Wirtschaftsgeschichte

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Gisela Jansen

Vor wenigen Tagen jährte sich der Geburtstag von Gisela Jansen zum 100. Mal. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Paul Jansen ein Stück Kevelaerer Wirtschaftsgeschichte geschrieben und – nach dem frühen Tod ihres Mannes – ihre Metallwarenfabrik mit Kraft und Weitsicht durch die Zeit geleitet.

1948 hatten Paul und Gisela Jansen ihre Unternehmung gegründet. Sie produzierte sehr provisorisch in kriegsbeschädigten Gebäuden, bis die „Paul Jansen Metallwarenfabrik“ 1950 an der Marienstraße in einen Neubau umzog. Die Konkurrenz war hart. Die alteingesessenen Betriebe verfügten anders als die Jansens über einen reichen Fundus an Formen: für eine Gießerei von größter Bedeutung. Die Jansens lösten das Problem mit Einfallsreichtum. Sie kombinierten Metallteile aus der Gießerei mit Holz, entwickelten ständig neue Formen und vergrößerten ihre Kollektion.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts war in Kevelaer eine erste Bleigießerei gegründet worden. In den folgenden Jahrzehnten entstanden Firmen wie Iding, Pohlen…