Strahlende Kinderaugen und eine ungeheure Energie im Raum erlebte kürzlich eine kleine Abordnung des Kulturvereins „wirKsam e.V.“, Jugendamt und Bürgerstiftung „seid einig“ im Tanzraum der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer. Gemeinsam verschafften sie sich einen persönlichen Eindruck von der Umsetzung der Workshopreihe „jung und kreativ“.

Fast alle Finger schnellen nach oben, als Vanessa Freienstein (Pädagogische Dienste / Jugendamt Kevelaer) fragt, für wen es denn das erste Mal ist, Breakdance zu tanzen. Umso beeindruckter ist die Besuchergruppe von der mitreißenden Choreo, die die zehn Kinder und Jugendlichen mit Workshopleiter Arthur Zillekens in den vorangegangenen Stunden erarbeitet hatten und jetzt vorführen. Besonders auf den individuellen „Freeze“ ganz am Ende sind die kleinen Tänzerinnen und Tänzer sichtlich stolz und posieren gerne damit für das gemeinsame Foto.

Begeistert sind auch Stefan Jansen und Marcel Robens von der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“: „Ganz unkompliziert gemeinsam mit Gleichaltrigen etwas Neues entdecken, dabei eigene Stärken kennenlernen und für ein paar Stunden was ganz anderes machen als sonst im Alltag – und das völlig unabhängig vom Familieneinkommen oder der sozialen Situation, das macht Mut und gibt Kraft und genau das ist der Grund, warum die Bürgerstiftung diese Workshopreihe für Kinder in Kevelaer durch eine Förderung mit möglich macht.“

Die Workshopreihe „jung & kreativ“ ermöglicht auch in diesem Herbst und Winter wieder einen bunten Mix an künstlerisch-kreativen Auszeiten für Kinder und Jugendliche in Kevelaer. In der aktuellen Auflage haben bereits 24 von ursprünglich insgesamt 29 geplanten Workshops stattgefunden. Fast alle waren in Kürze bis auf den letzten Platz ausgebucht, über 350 Plätze wurden schon vergeben. Für die besonders nachgefragte Workshops „Glückswächter“ und „Töpfern“ wurden sogar insgesamt drei Zusatzkurse eingerichtet. Es wurde bereits mit Licht gemalt, aber auch getöpfert, Theater gespielt und gewerkt. Auch Parcours, besondere Naturerlebnisse und Grünholzschnitzen waren gefragt, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Termine Ende März

Weitere Workshops folgen bis Ende März. Aktuell wurden nochmal sieben neue Workshops freigeschaltet. Die Anmeldung ist ab Dienstag, 30. Januar 2024 möglich. Alle Workshops richten sich an Kinder und junge Menschen die in Kevelaer, Twisteden, Wetten, Winnekendonk und Kervenheim leben, ganz gleich seit wann und für wie lange sie ihren Lebensmittelpunkt in der Wallfahrtsstadt haben. Mitmachen können junge Menschen zwischen 8 und 20 Jahre, teilweise sind Workshops auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt. Ganz besonders – aber selbstverständlich nicht ausschließlich – richtet sich das Angebot an diejenigen, deren Freizeitgestaltung aus ganz unterschiedlichen Gründen ansonsten weniger bunt und abwechslungsreich ist.

Nach dem Motto „Probier Dich aus und entdecke was in Dir steckt“ können je Teilnehmerin oder Teilnehmer bis zu drei Workshops aus der bunten Vielfalt künstlerisch-kreativer Angebote kostenlos gebucht werden. Aktuell neu dazugekommen sind unter anderem Streetdance, Graffiti, Bodypainting, die Gestaltung eines Mini-Fensterbank-Gartens und ein Workshop zur Organisation eines eigenen Elektroevents. Letzte freie Plätze gibt es außerdem noch in zwei Workshops in der Museumsschule.

Überblick im Internet

Ein Blick auf die Internetseite www.wirksamev.de/jung-und-kreativ gibt den vollständigen Überblick und die direkte Anmeldemöglichkeit. Schnell sein lohnt sich! Bei der Freischaltung der ersten Workshops im Oktober kamen innerhalb von wenigen Stunden weit über die Hälfte der Buchungen rein.

Dieses Angebot des Kunst- und Kreativnetzwerks „wirKsam e.V.“ wird in Kooperation mit dem Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgesetzt. Dank der Förderung durch die Bürgerstiftung „Seid einig“, dem Runden Tisch für Flüchtlinge sowie einer großzügigen Spende der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kevelaer, sind die Workshops für die Teilnehmenden kostenfrei. Die aktuelle Auflage der Workshopreihe ist ein voller Erfolg, wer jetzt keinen Platz bekommt, muss sich nicht lange ärgern. „Schon jetzt ist klar: Im September geht es in die nächste Runde!“, verspricht wirKsam-Vorsitzende Anne van Rennings und ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit der Bürgerstiftung und dem Runden Tisch zwei tolle Förderpartner vor Ort gefunden zu haben, die dieses Angebot für die jungen Menschen in unserer Stadt auch längerfristig mit möglich machen.“

Junge Menschen mit Ideen sind jederzeit herzlich eingeladen, eigene Vorschläge für Wunschworkshops an info@wirksam-ev.de einzureichen.