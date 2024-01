Zu einem Einbruch bei Tageslicht kam es am Sonntag, 28. Januar 2024, zwischen 13:15 Uhr und 19:20 Uhr auf der Rilkestraße (zwischen der Heinestraße und dem Hegerathsweg). Die Täter schlugen gewaltsam ein Loch in die Terrassentür und konnten so den Hebel öffnen. Im Haus durchsuchten die Unbekannten das Obergeschoss und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Mit der Beute sind sie vermutlich durch eine Lücke zwischen Hecke und Hauswand in Richtung Rilkestraße geflüchtet. Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02823 1080 entgegen.