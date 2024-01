Wer macht was, wenn der Winter kommt?

In der vergangenen Woche herrschten auch in der Wallfahrtsstadt Minusgrade. Aber wer ist eigentlich für die Winterwartung in Kevelaer zuständig?

Für die Winterwartung der Fahrbahnen ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer zuständig. Der Betriebshof übernimmt das Streuen und die Räumung der Straßen. Allerdings findet in Kevelaer nur ein eingeschränkter Winterdienst statt, der sich auf ein Kernstraßennetz konzentriert. Dieses Netz umfasst Straßen mit hohem Unfallrisiko und Gefährdungspotenzial, Hauptverkehrs- und Hauptanliegerstraßen, Fußgängerzonen, Schulwege sowie Zuwege zu Krankenhäusern, Wohnheimen für Seniorinnen und Senioren und anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen. Auf Anliegerstraßen erfolgt keine Winterwartung durch die Stadt.

Anlieger verantwortlich

Die Verantwortung für die Winterwartung der Gehwege liegt bei den Anliegerinnen und Anliegern. Gefallener Schnee oder entstandene Glätte müssen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr unverzüglich beseitigt werden. Nach 20 Uhr entstandene Glätte oder gefallener Schnee sind werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

Die Stadtverwaltung Kevelaer bittet alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Verantwortung ernst zu nehmen und zur Sicherheit aller beizutragen.