Georg Seegers ist Festkettenträger

Während des Heimatabends der Geselligen Vereine Kevelaer am Samstag, 20. Januar 2024, proklamierte der Musikverein Kevelaer – Basilikamusik an St. Marien den Festkettenträger für die gemeinsame Kirmesfeier: Georg Seegers erhält die große Ehre und trägt im Festjahr 2024 die Festkette. Zu seinem Adjutanten ernannte der 58-Jährige seinen Schwiegersohn und Freund Raphael Seegers (33). Die beiden werden, zusammen mit ihren Ehefrauen, stellvertretend für die über 150 Mitglieder bei den Kirmesfeierlichkeiten für den Musikverein vorangehen.

Der Präsident der Geselligen Vereine, Marcus Plümpe, begrüßte zu Beginn des Abends ein voll besetztes Konzert- und Bühnenhaus. 550 Gäste der 14 angeschlossenen Vereine und einige Ehrengäste waren gekommen, um den scheidenden Festverein, die Freiwillige Feuerwehr Kevelaer, zu verabschieden. Gleichzeitig warteten alle gespannt auf die Festkettenträgerproklamation.

Das Geheimnis wird gelüftet

Traditionell bleibt der Festkettenträger bis zum Heimatabend unbekannt und ist ein stets gut gehütetes Geheimnis. Als der Vorsitzende des Musikvereins, Dr. Markus Spolders die Bühne des Konzert- und Bühnenhauses betrat wurde es still im Saal. Die Gäste des Abends warteten gespannt auf erste Hinweise. Spolders erhob seine Stimme, fand prägende Worte während der Laudatio und leitete so eindrucksvoll den Höhepunkt des Heimatabends ein: die Proklamation des Festkettenträgers.

Georg Seegers ist 58 Jahre alt, seit 52 Jahren Mitglied im Musikverein und seit jeher mit viel Engagement und Herzblut aktiv. Er begann zunächst im Alter von sechs Jahren als Sängerknabe, unter Chordirektor Josef Lohmann. Mit neun Jahren erlernte er ebenfalls im Musikverein das Posaunenspielen. Seitdem spielt er im Blasorchester, später dann auch zusätzlich im Basilikaorchester. Erfahrungen in der Jugendarbeit, als Betreuer auf Ameland sowie als Messdienerbetreuer führten später dazu, dass Seegers Zeltlager der Sängerknaben leitete und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche der Blasmusik organisierte. Seit Jahrzehnten wirkt er im Vereinsvorstand mit, seit 2013 ist der Leiter des Blasorchesters und im Präsidium der Basilikamusik aktiv.

Sein Adjutant, Raphael Seegers, geb. Bröcheler, kam mit 14 Jahren zur Blasmusik und spielt seitdem Trompete im Verein. Er wurde als Jugendlicher selbst von Georg Seegers betreut und durch viele Aktivitäten ist eine Freundschaft entstanden, bereits bevor der heute 33-Jährige sein Schwiegersohn wurde. Später lernte er dann Judith Seegers, eine der Töchter des Festkettenträgers im Musikverein kennen. Mitte des letzten Jahres heirateten die beiden.

Ehrenamt

Vorsitzender Dr. Markus Spolders hob bereits in der Laudatio die vielen ehrenamtlichen Aufgaben hervor, die Georg Seegers seit vielen Jahren für den Musikverein leistet: „Mit dem Heimatabend und der Proklamation des Festkettenträgers starten wir in unser Festjahr, worauf wir uns alle sehr freuen. Mit Georg haben wir einen würdigen Festkettenträger, der sich seit Jahren in der Blasmusik engagiert. Gemeinsam mit seinem Adjutanten vertritt er den ganzen Musikverein. Ich gratuliere den beiden von Herzen und freue mich auf ein schönes Festjahr 2024!“

Der festgebende Verein 2024

Der Musikverein Kevelaer – Basilikamusik an St. Marien ist eine Gruppierung innerhalb der Pfarrgemeinde St. Marien. In ihm singen und musizieren über 150 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in verschiedenen Gruppierungen. Dazu zählen der Basilikachor und der Familienchor, jeweils die Erwachsenenchöre. Auch zählt der Musikverein einen Mädchenchor und einen Knabenchor.

Hauptaufgabe der verschiedenen Gruppierungen ist die Gestaltung der Kirchenmusik in der Pfarrgemeinde St. Marien an den Hochfesten und innerhalb der Wallfahrtszeit. Einzelne Gruppen sehen sind zudem auch an verschiedenen Veranstaltungen in der Marienstadt beteiligt: Bei der jährlichen Kirmes und den Schützenfesten darf die „Blasmusik“ genauso wenig fehlen wie beim Karnevals- oder den St. Martinsumzügen der Kindergärten und Schulen.

Heimatabend seit 1967

Zuletzt war der Musikverein 2012 festgebender Verein und freut sich besonders auf die Kirmesfeier im Mai. Es ist in der Wallfahrtsstadt eine gute und lange Tradition, dass die Kirmesfeier von allen angeschlossenen 14 Vereinen gemeinsam veranstaltet wird. Abwechselnd tragen seit über 110 Jahren, mit nur wenigen Ausnahmen, von Jahr zu Jahr Vereinsmitglieder der angeschlossenen Vereine die Festkette für ihre Vereine. Seit 1967 wird der Heimatabend in der Wallfahrtsstadt veranstaltet, welcher sich seither einer großen Beliebtheit erfreut.

Beim Heimatabend wird, nach Verabschiedung des scheidenden Festkettenträgers, der neue Festkettenträger proklamiert. Im Anschluss veranstaltet der festgebende Verein immer ein buntes, abwechslungsreiches Bühnenprogramm. In diesem Jahr ist das Motto des Heimatabends, passend zu der Natur des festgebenden Vereins: Musik ist Trumpf!