Weihnachtsfeier der Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Gelderland feierte ihre traditionelle Weihnachtsfeier mit vielen Gästen im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer und das mit Erfolg. Die Vorstandsvorsitzende, Frau Adelheid Ackermann, eröffnete die Weihnachtsfeier, die mit vielen Highlights alle Gäste verzauberte. Mit einer fesselnden Mischung aus ABBA-Hits und Weihnachtsklassikern sorgten die engagierten Tänzerinnen und Tänzer der Tanzgruppe BluePoint für eine überzeugende Aufführung. Die Kleinen aus den Inklusiven Kindertageseinrichtungen Weeze III aus Weeze sowie die Pappelstrolche aus Issum begeisterten mit einem charmanten „Weihnachtsputz“ und einem Schneemanntanz das Publikum. In der Pause wurden alle Anwesenden mit Kuchen, Gebäck und Getränken verwöhnt. Ein amüsantes Quiz sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen, bei denen erfreulicherweise alle fünf Hauptgewinne an Menschen mit Beeinträchtigungen gingen, sorgten gleichzeitig für Spannung und Freude. Zum Abschluss sorgte Karl Timmermann mit seinen Liedern für Begeisterung. Seine Fans stürmten bei ausgelassener Stimmung die Bühne. Für einen zauberhaften Ausklang sorgte der Besuch des Nikolauses, der mit seinen Helferinnen und Helfern üppig gefüllte Tüten verteilte. Die Lebenshilfe Gelderland bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Sie alle haben mit Geld-, Sach- und Zeitspenden maßgeblich zu diesem besonderen Nachmittag beigetragen.