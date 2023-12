30 Jahre lebendige Krippe

Seit 30 Jahren ist die lebendige Krippe das große Highlight auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. Aus allen Ecken strömen die Besucher zum Stall und beobachten dort die Tiere und die lebensgroßen Figuren. Auch das wöchentliche Krippenspiel mit Karl Timmermann und ehrenamtlichen Schauspielerinnen und Schauspielern zieht viele Besucher in seinen Bann. „Die Krippe und das Krippenspiel in Kevelaer sind einzigartig. Es ist schön, wenn Traditionen so lange fortgesetzt werden und auch nach so vielen Jahren immer wieder für Staunen und glückliche Gesichter sorgen“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing. Jahr für Jahr stimmt das Krippenspiel liebevoll auf die Weihnachtszeit ein. Karl Timmermann begleitet die Spiele bereits seit vielen Jahren und dies mit großer Begeisterung. Vor 30 Jahren erschien seine Weihnachts-CD „Weihnacht am Niederrhein“. Wenn die Besucher des „Kevelaerer Krippenmarktes“ die ersten Töne des Liedes hören, wissen sie, dass es Zeit für das Krippenspiel ist. Immer wieder bekommt Karl Timmermann Unterstützung bei den Aufführungen. Die Messdiener St. Marien und der Theaterverein 4c. e.V. sind Maria, Josef und Hirten und spielen die Weihnachtsgeschichte zwischen den lebendigen Tieren im Forum Pax Christi. Samstags und sonntags zwischen 15.45 und 17 Uhr finden jeweils zwei Krippenspiele hintereinander statt. Da Krippe und Krippenspiel großes Jubiläum feiern, reichen die Termine Samstag und Sonntag nicht aus für die lebendige Weihnachtsgeschichte. Karl Timmermann spielt gemeinsam mit Freiwilligen der Lebenshilfe Gelderland auch mittwochs um 15 Uhr noch eine Vorstellung. Dieses besondere Projekt vereint Tradition und Inklusion und lässt noch einmal ganz anders auf die Geschichte rund um Maria, Josef und Jesus blicken. Karl Timmermann verrät, dass Josef mittwochs ein Rollstuhlfahrer sei …