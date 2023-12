Für 24 Tage leuchtet jeden Tag ein neues Fenster im Golddorf auf Adventliches Wido

/ von Lisa Schweren

Das literatisches Adventsfenster von Britta Aben. Fotos: LS

Alles begann im letzten Jahr, als Anne Düngelhoef und Julia Servas beide fast gleichzeitig die Idee hatten, inspiriert von einer ähnlichen Aktion in Walbeck, im Dezember 2022 24 Fenster in Winnekendonk adventlich zu gestalten und sie wie einen Adventskalender nacheinander zu öffnen.

Freiwillige für diese Aktion suchten die beiden Frauen auf dem Gemeindefest. „Man war in Feierlaune und die Liste füllte sich schnell. Vielen war dann erst später klar, worauf sie sich eingelassen haben“, erzählt Anne Düngelhoef schmunzelnd. Doch alle waren bereit, die Herausforderung anzunehmen, und überlegten sich individuelle Dekorationen für die Fenster (das KB berichtete).

Düngelhoef verriet, dass die Anmeldungen in diesem Jahr, ohne Gemeindefest, etwas schleppender liefen, aber am Ende waren 24 Fenster zusammengekommen. Neben einzelnen Personen und Familien beteiligen sich auch zwei Nachbarschaften, die beiden Kindergärten und die Kirche.

Einige der Freiwilligen laden zu der Öffnung ihrer Fenster ein. Dann sind Nachbarn, Freunde und Interessierte eingeladen, sich gemeinsam das Fenster anzusehen. So auch am vergangenen Sonntag, als Britta Aben das 10. Fenster öffnete. Sie gestaltete nun zum zweiten Mal ein Fenster für die Aktion. „Im letzten Jahr hatte ich das Gedicht von Eichendorff“, erinner…