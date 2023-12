Wasser- und Stromzählerstände

Derzeit erhalten alle Kunden der Stadtwerke Kevelaer und der NiersEnergie Post – die jährliche Zählerablesung steht an. Damit die beiden lokalen Wasser- und Stromversorger die Jahresrechnungen erstellen können, werden die Kunden gebeten, die Zählerstände zum Jahresende zu übermitteln. Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen.

„Alle Kunden erhalten von uns eine Ablesekarte per Post. Die kann wie gewohnt auf dem Postweg an die Stadtwerke zurückgesendet werden“, erläutert Wolfgang Toonen, Leiter der Abteilung Service und Verkehr bei den Stadtwerken. Und Jorge Lopez, mitverantwortlich für die Erstellung der Jahresrechnungen, ergänzt: „Auf den Karten befindet sich auch ein QR-Code. Einfach mit dem Smartphone scannen, die Kunden- und Zählernummer – beides steht auf der Karte – eingeben und dann die Zählerstände ergänzen.“ Auch online oder per E-Mail können die Zählerstände übermittelt werden.

Wasserkunden nutzen stadtwerke-kevelaer.de/ablesung und für die E-Mail zaehlerstand@stadtwerke-kevelaer.de.

Der Stand des Stromzählers kann unter niersenergie.de/ablesung oder per E-Mail an zaehlerstand@niersenergie.de mitgeteilt werden.

Wer die Karte lieber persönlich bei den Stadtwerken einwerfen möchte, kann hierfür die Box im Eingangsbereich der Geschäftsräume am Wasserturm oder außerhalb der Öffnungszeiten den Briefkasten nutzen.

Eine Bitte gibt es auch: „Verzichten Sie möglichst darauf, die Zählerstände telefonisch mitzuteilen. Auch können wir am Telefon in dieser Zeit keine Aussagen über mögliche Nachzahlungen oder Guthaben aus der Jahresrechnung treffen.“

Egal welcher Weg für die Übermittlung der Zählerstände genutzt wird, wichtig ist nur, dass die Zählerstände bis zum 05. Januar 2024 vorliegen, damit die Jahresrechnung erstellt werden kann. Andernfalls wird der Verbrauch anhand der vergangenen Jahre geschätzt.