Neues vom Billard Club Laubfrosch Kervenheim

Die 1. Mannschaft hatte ihr letztes Spiel in der Freien Partie zu Hause und hoffte die Rote Laterne des Tabellenletzten abgeben zu können. Das gelang Bravourös, es ging keine Partie verloren, Michael Brouwers konnte den starken Spieler Thomas Kluitmann besiegen, er gewann 126 zu 88 in 20 Aufnahmen.

Karl-Heinz Brouwers gewann wieder mal nur mit einem Punkt Vorsprung gegen den Ersatzmann der Brienener. Thomas Cholewa behielt trotz einer schwächeren Leistung die Oberhand gegen Willi Kluitmann mit 63 zu 45 in 20 Aufnahmen. K. H. Schmithuisen musste als Ersatz gegen Gerri Buurmann antreten und konnte ein unentschieden retten. Nach diesem Sieg konnte die 1. Mannschaft sich auf der Abschlusstabelle noch den Dritten Platz sichern. Nächstes Jahr beginnt der Vierkampf für die erste Mannschaft, es wird dann Kleincadre, Großcadre, Einband und Dreiband gespielt.

Die 2. Mannschaft schaffte in ihrem letzten Hinrundenspiel endlich wieder zu Punkten. Thomas Büchner verlor seine Partie klar gegen den Favoriten Heinz Hermann Schaap, der in 11 Aufnahmen die Partie beendete. Karl-Heinz Schmithuisen ließ seinem Gegner Hans Esser keine Chance und gewann klar 74 zu 16 in 20 Aufnahmen. Rainer Kürvers schlug sich als Ersatzmann achtbar, aber er verlor gegen Hans Gerd Arnold 22 zu 30 in 20 Aufnahmen. Heinz Franzen holte die verdienten Punkte zum Unentschieden und gewann 42 zu 38 in 20 Aufnahmen, somit blieb wenigstens 1 Punkt in Kervenheim.

Am 13. Januar 2024 muss die 2. Mannschaft zum ersten Rückrundenspiel auswärts in Kleve antreten und am 27.Januar 2024 ist das nächste Heimspiel gegen Unter Uns Uedem 1.

Die 3. Mannschaft verlor ihr Heimspiel gegen Brienen. Claus Cleve verlor gegen den stark spielenden Erik Hanssen in 14 Aufnahmen 21 zu 60. Helmut Gesthüsen spielte eine gute Partie und holte die Ehrenpunkte, er gewann 49 zu 23 in 20 Aufnahmen. Ernst Simon verlor klar 22 zu 37 in 20 Aufnahmen, Andre Brouwers spielte schwach und verlor seine Partie 12 zu 20 in 20 Aufnahmen.

Spielstätte des B. C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle). Trainingstage sind der Mittwoch (ab 18 Uhr) und der Donnerstag (ab 16 Uhr). Bei Interesse darf man für eine Probepartie vorbeikommen.