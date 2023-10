Was alte Grabsteine erzählen

Der Kevelaerer Friedhof dient seit mehr als 150 Jahren als Bestattungs- und Begräbnisstätte. Historische Grabmale, aber auch moderne Gedenksteine machen den Charakter des parkähnlichen Ortes aus. Im Rahmen eines geführten Rundgangs erzählt Gästeführerin Margret Meurs von der Geschichte des Kevelaerer Friedhofs. Dabei wird es auch um alteingesessene Kevelaerer Familien, Künstler und fast vergessene Ereignisse gehen. „Während einer Zeitreise der stilleren Art lernen die Teilnehmenden die Bestattungskultur früherer Zeiten kennen und decken verwischte Spuren von vielleicht schon vergessenen Persönlichkeiten auf“, verrät Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Am 12. November 2023 bietet das Kevelaer Marketing eine Führung auf dem Kevelaerer Friedhof an. Der Rundgang über den Friedhof führt zu prachtvollen Grabdenkmälern und bedeutenden Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Unter anderem besuchen die Teilnehmenden die Grabmale von Friedrich und Helene Stummel sowie einigen weiteren Verstorbenen der Künstlerkolonie. Der Treffpunkt für die etwa einstündige Themenführung ist um 14 Uhr am Eingang des Friedhofs zum Marienpark an der Gelderner Straße.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob erhältlich. Sie kosten 6 Euro pro Person, Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen und Familien zahlen 15 Euro. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.