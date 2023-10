Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium präsentiert neues Logo und neue Website Alte Werte im neuen Kleid

/ von Lisa Schweren

Ann Cathrin Friemel, Anna van den Hövel (beide Krause & Schwarz), Nicole Lücke (stellv. Schulleiterin), Christina Diehr (Schulleiterin) und Markus Pleger (Koordination Neue Medien) stellen die gemeinsame Arbeit vor (v.l.). Foto: LS

Wer zu Beginn des neuen Schuljahres im August die Homepage des Kardinal-von-Galen-Gymnasium besucht hat, konnte es bereits bewundern. Das neue Logo der Schule, beziehungsweise sogar das erste Logo der Schule, wie Schulleiterin Christina Diehr erklärt. Denn bis vor Kurzem zierte le­dig­lich das Wappen der Stadt Kevelaer offizielle Schreiben der Schule.

Die Idee zum eigenen Logo entwickelte sich aus dem Bestreben, Kevelaerer Grundschüler auch für den weiteren Schulweg in Kevelaer zu halten. Der Weg dazu soll über Informationsveranstaltungen in den Grundschulen führen. Doch bei der Vorbereitung für diese fielen Christina Diehr und der stellvertretenden Schulleiterin Nicole Lücke auf, dass es an Informationsmaterial mangelte. Lediglich eine viel zu lange Broschüre war vorhanden. „Realistisch gesehen wird niemand diese Broschüre ganz lesen“, merkt Lücke an. Schnell war klar, es muss neues Material her, und die beiden Schulleiterinnen fingen an, sich an verschiedenen Computerprogrammen auszuprobieren.

„Wir haben gemerkt, dass wir es irgendwie hinkriegen, aber schön sieht es nicht aus“, erklärt Lücke. Deshalb beschlossen die beiden, sich professionelle Unterstützung zu holen. So kam die Kevelaerer Werbeagentur Krause & Schwarz ins Spiel. Gemeinsam wurden ein Flyer, eine Broschüre und schließlich auch das Logo entwickelt.

„Wir waren stolz wie …