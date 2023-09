Kevelaerer St. Antonius-Gemeinde feierte das alljährliche Pfarrfest Fest für Glauben und Gaumen

/ von Franz Geib

Das Team der Kolpingsfamilie Kevelaer machte mit leckerem Spanferkel jeden Gaumen satt (von links): Reiner Kascher, Norbert Kascher, Lothar Teeuwsen und Heinz Finck. Foto: FG

Die Röllchenbahn der Messdiener von St. Antonius war beim Pfarrfest der Kevelaerer St. Antonius-Pfarrgemeinde schon immer ein sogenanntes „Must have“, oder zu deutsch ein Muss, doch in diesem Jahr war ein anderer Spielstand nicht zu toppen. Der mit den fliegenden, nassen Schwämmen. Kein Wunder, bei 30 Grad Hitze wurde am vergangenen Sonntag jede Erfrischung dankbar erwartet!

Rund um das Pfarrheim der Kevelaerer Kirchengemeinde an der Gelderner Straße war am Wochenende wieder beste Laune angesagt. Beim „Fest der Begegnung“ galt es, die zwei großen „G“ (Gemeinschaft und Gott) zu erleben, wie Jörg Foitzik vom Pfarrfestteam erklärt. „Das Zwischenmenschliche, das Füreinander-da-sein-Wollen ist unsere Motivation für das Gelingen unseres Festes.“ Gemeinsam mit Clemens Sieben und Klaus Bückendorf sorgt der Kevelaerer alljährlich dafür, dass dieses Augenmerk bei allen Beteiligten und Gästen abgerufen werden kann.

Fest der Begegnung

Das Fest startete auch in diesem Jahr wieder mit dem gemeinsamen Gottesdienst am Samstagabend in der Pfarrkirche und dem anschließenden lockeren Austausch auf dem Platz vor dem Pfarrheim, wo alte Bekanntschaften aufgefrischt und neue Beziehungen aufgenommen werden konnten.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen von Geselligkeit, Speise, Spaß und Austausch mit allen, also auch Neugierigen, die das Antonius-Gemeindeleben ers…