Vorstellung der neuen SportBox

Seit August steht die neue „SportBox“ im Solegarten zwischen den Outdoor-Sportgeräten und dem Beachvolleyballfeld. Aber wie genau kann man die Box fürs Outdoortraining nutzen? Wie öffnet man die Box? Welches Equipment bietet die Box und wie sieht ein effektives, funktionelles Training mit diesem Equipment aus?

Auf diese Fragen gibt es am Freitag, 29. September, Antworten. Ab 17 Uhr stellt die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem KSV und der Athletic Area, die SportBox vor. Neben den wichtigsten Informationen rund um die Anmeldung und Nutzung der SportBox wird es an dem Abend auch eine Kostprobe des SportBox-Equipments geben: Dirk Pempelforth und sein Team von der Athletic Area in Kevelaer haben die SportBox und das Equipment bereits ausgiebig getestet. Sie sorgen an dem Abend dafür, dass alle Interessierten ins Schwitzen kommen. „Wir planen für den Abend ein High Intensity Interval Training (HIIT) mit 12-14 Stationen. An jeder Station wird mit dem Equipment aus der SportBox trainiert. Wir freuen uns auf viele Sport-Fans, die an dem Abend vorbeikommen und mitmachen!“, sagt Dirk Pempelforth.

Wer an dem Abend also Lust auf eine ordentliche Workout-Einheit hat, der kommt am besten in Sportsachen und bringt sich ein Handtuch mit. Alle Interessierten, die sich die SportBox erstmal anschauen möchten, sind ebenfalls herzlich eingeladen! Eine Erfrischung steht an dem Abend ebenfalls bereit – auch für die, die nicht am Workout teilnehmen.