Am 16. Dezember lädt Musiker Karl Timmermann zur Jubiläumsgala „30 Jahre Weihnacht am Niederrhein“ Dem Publikum Freude bringen und Gutes tun

/ von Hildegard van Lier

Karl Timmermann steckt mitten in den Vorbereitungen zu seiner weihnachtlichen Jubiläumsgala. Foto: HvL

Er selbst nennt es einen Rückfall. „Ich möchte unbedingt wieder auf die Bühne, es ist wie eine Sucht – aber eine angenehme Sucht“, erklärt Karl Timmermann seine Rückkehr auf die Weihnachtsgala-Bühne. Erst 2018 hatte er seinen Abschied von dieser verkündet. Es scheint fast so, als hätten seine treuen Fans auf die Weihnachtsgala von und mit Karl Timmermann gewartet. Denn das Konzert am 16. Dezember 2023 im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer ist jetzt schon fast ausverkauft. „Ich kann es selbst kaum glauben. Aber es gibt nur noch wenige Restkarten auf der Empore“, bestätigt der Künstler erstaunt.

Die Idee, mit einer Neuauflage auf das Fest der Feste einzustimmen, kam erst vor wenigen Monaten. Seitdem läuft die Planung zur Jubiläumsgala „30 Jahre Weihnacht am Niederrhein.“ Vor 30 Jahren präsentierte Karl Timmermann seine erste Weihnachts-CD „Weihnacht am Niederrhein“ und erreichte damit einen Kultstatus. Daraus folgten zahlreiche Bühnenauftritte am Niederrhein und Fernsehauftritte beim WDR und NDR. 2004 organisierte Karl Timmermann seine erste Benefizgala zugunsten der Tsunam-Opfer in Thailand. Der Erfolg war grandios. Damit beschloss der Entertainer, mit Musik zu helfen. „Und genau das treibt mich an“, beschreibt Timmermann seinen „Rückfall“ auf die Bühne. Denn auch dieser Erlös der Weihnachtsgala-Neuauflage, die unterstützt und gesponsert wird von der Sparkasse Rhein-Maas und Edeka Brüggemeier, ist für den guten Zweck bestimmt. Profitieren werden der „Förderverein krebskranke Kinder e. V. Köln“ und die „Herman-van-Veen-Stiftung“.

Der Förderverein für krebskranke Kinder setzt si…