Ab Mitte Oktober wird es in Kevelaer nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Filiale des Discounters Aldi-Süd geben. Der Standort an der Weezer Straße 84 wird geschlossen. Der letzte Öffnungstag ist Samstag, 14. Oktober. Kundinnen und Kunden können weiterhin in der Aldi-Filiale an der Walbecker Straße 146 in Kevelaer oder an der Industriestraße 38 in Weeze einkaufen.