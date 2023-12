Volleyballer sichern sich Herbstmeisterschaft

Mit einem 3:2 Erfolg beim VV Humann Essen IV steht der KSV nach acht Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Oberliga.

Mit nun vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten vom TV Hörde II wird der KSV, bei einem ausstehenden Spiel in diesem Jahr, auch so in die Winterpause gehen.

Da Robin Broeckmann und Dominik Booms beruflich verhindert waren, ergänzten Janik Janßen, Marco Bergers und Mats Herbe, aus der zweiten Mannschaft den Kader.

In dem Spiel in Essen startete der KSV sehr souverän. Kevelaer war Essen in allen Belangen überlegen und sicherte sich Satz eins nach 18 Minuten mit 25:19.

Dabei zeigten alle Spieler auf dem Feld eine überzeugende Leistung. Mirko Novak war wie auch in den letzten Spielen im Angriff kaum zu stoppen. Auch die Mittelblocker Luca Tönnißen und Alessandro Nobbers waren im Block nicht zu überwinden.

Trainerin Heike Thyssen nutzte die Überlegenheit für einen Doppelwechsel in der Satzpause. Für Marcel Thyssen spielte jetzt Robin Verhoeven im Zuspiel und Stefan Kannenberg ersetzte Luca Tönnißen auf der Mittelblockerposition.

Der KSV blieb spielbestimmend und erspielte sich einen 3-Punkte Vorsprung. Es schlichen sich aber leichte Fehler in Kevelaerer Spiel ein. Die Aufschlagsfehler häuften sich und der Essener Angriff hatte jetzt mehr Durchschlagskraft.

Essen schaffte es immer wieder heranzukommen. Für die mitgereisten Fans wurde es spannend. Heike Thyssen versuchte zuerst mit Auszeiten beim Stand von 10:10 und 20:20 und anschließend mit dem Wechsel von Marcel Thyssen für Robin Verhoeven dagegen zu steuern.

Es blieb aber spannend. Zwei platzierte Aufschläge von Sebastian Derrix ließen die Kevelaerer am Satzende dann aber doch jubeln. Mit 28:26 ging auch der zweite Satz an den KSV. In der Aufstellung wurde weiter rotiert.

Robin Verhoeven übernahm wieder das Zuspiel und Luca Tönnißen kam diesmal für Alessandro Nobbers zurück auf das Spielfeld. Nach ausgeglichenem Anfang übernahm auch in diesem Satz der KSV die Kontrolle. Auf den Zuschauerrängen machte sich schon Freude breit.

Beim Stand von 8:8 kam mit Marco Bergers der erste Spieler der zweiten Mannschaft zu seinem Einsatz. Mit guten Angriffen konnte er zu dem einer beruhigenden 20:13 Führung beitragen.

Mit dieser Führung im Rücken konnte auch der 14-jährige Mats Herbe, für Mirko Novak, kurz Oberligaluft schnuppern. Der KSV war sich seiner Sache aber zu sicher.

Eigenfehler und fehlende Konsequenz im Angriff veranlassten Heike Thyssen, erst Mirko Novak beim Stand von 21:17 und anschließend Marcel Thyssen und Alessandro Nobbers wieder ins Spiel zu bringen.

Auch eine Auszeit beim Stand von 21:18 konnte die Kevelaerer nicht wachrütteln. Essen kam aber Punkt für Punkt heran und nutzte jede Schwäche direkt aus. Mit 25:22 ging der, eigentlich schon gewonnen geglaubte, Satz an den VV Humann Essen.

Kevelaer kehrte im vierten Satz wieder zu seiner anfänglichen Startformation zurück. Jetzt waren es aber die Essener, welche sich einen kleinen Vorsprung erspielen konnten. In dieser Phase des Spiels stand der Kevelaerer Block nicht so gut, wie zu Beginn des Spiels.

Essen rettete den Vorsprung zum 25:22 Erfolg in Ziel. Der Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Nach ein paar deutliche Worten der Kevelaerer Trainerin zeigte der KSV im fünften Satz seine Stärke.

Konzentriert in den Angriffen und mit erfolgreichen Blockaktionen wurde der Grundstein für den Erfolg gelegt. Beim Stand von 8:4 für Kevelaer werden die Seiten gewechselt.

Essen konnte zwar nochmals auf 9:10 verkürzen, aber der KSV hielt dagegen und gewann den Satz mit 15:10 und damit das Spiel mit 3:2.

Für den Kevelaerer SV spielten: Bergers, Broeckmann, Derrix, Herbe, Janßen, Kannenberg, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen, Tönnißen, Verhoeven

Die Damen des Kevelaerer SV mussten letzte Woche zweimal spielen. Im Kreispokal gab es für die Spielerinnen von Trainer Alessandro Nobbers gegen den Landesligisten vom TSV Weeze erwartungsgemäß nicht viel zu holen.

Unterstützung erhielten die Damen von Routinier Heike Peters. Die Kevelaererinnen haben auch ein paar schöne Aktionen, sind aber chancenlos und verlieren mit 0:3.

Im zweiten Satz konnten sie aber stellenweise zeigen, dass sie auch gegen höher spielende Mannschaften mithalten können. Mit dieser Niederlage sind die KSV Damen aus dem Kreispokal ausgeschieden.

Im Bezirksklassen-Duell gegen den Kempener TV konnte die Damen wiederum erfolgreich spielen. Lediglich im zweiten Satz wurde es knapp, aber auch hier behielt der KSV die Oberhand.

Grundstein des Erfolgs sind hier die druckvollen Aufschläge, unter anderem von Gianna van Husen und Jacqueline Keurhorst. Mit diesem 3:0 Erfolg festigt der KSV seinen dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse.

Für den Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Backes, Baßin, Boßer, Keurhorst, Kurshhalidze, Peters, Prast, van Husen, Wassen