Volleyballer marschieren weiter

In eigener Halle konnte der Kevelaerer SV den Mitaufsteiger von der Holzheimer SG letztendlich doch deutlich distanzieren. Nach ein wenig mehr als 90 Minuten stand ein 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:20) fest.

Die Zuschauer in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls sahen anfangs die erwartete enge Partie. Der KSV startete gut in den ersten Satz und konnte den kleinen 2-Punkte-Vorsprung fast bis zum Ende halten.

Kurz vor dem Satzende kam doch noch Spannung auf, als Holzheim zum 23:23 aufschließen konnte. Kevelaer behielt aber die Nerven und punktete doppelt. Mit 25:23 ging Satz eins an den KSV.

Trainerin Heike Thyssen vertraute ihren Männern und stellte die Aufstellung um. Auf der Zuspielerposition führte nun Robin Verhoeven die Mannschaft an. Die Partie blieb weiterhin eng.

Allerdings liefen jetzt die Kevelaerer einem kleinen Rückstand hinterher. Spät, vielleicht zu spät, so nach dem Spiel die Aussage von Heike Thyssen, kam Marcel Thyssen beim Stand von 19:20 wieder ins Spiel.

Der Wechsel und auch eine anschließende Auszeit konnten den Satz aber nicht mehr drehen. Mit 23:25 ging Satz zwei an die Holzheimer SG. Der Satzverlust rüttelte aber die Kevelaerer Männer wach.

Im dritten Satz zeigte der KSV seine gesamte Stärke. Auf der Mittelblockerposition war Alessandro Nobbers eine Klasse für sich. Im Block kaum zu überwinden, steuerte er auch einige Punkte durch geniale Angriffe bei.

Marcel Thyssen setzte Holzheim zusätzlich mit starken Sprungaufschlägen unter Druck und vergrößerte den Vorsprung von 11:6 auf 17:6. Auch konnte Heike Thyssen nach Belieben wechseln.

Robin Verhoeven und Dominik Booms fügten sich problemlos in das Spiel des KSV ein, ohne dass der Satzgewinn in Gefahr war. Nach 21 Minuten stand ein deutliches 25:15 auf der Anzeigentafel.

Im vierten Satz konnte Holzheim aber erstmal wieder in Front gehen. Der KSV spielte aber sehr konzentriert und egalisierte einen 4-Punkte-Rückstand.

Beim Stand von 12:12 war der Moment gekommen, an dem der KSV wieder das Heft in die Hand nahm. Machte die SG einen Punkt, machte der KSV zwei.

Nach einer Stunde und 32 Minuten war der Satz mit 25:20 gewonnen und das 3:1 Spielergebnis perfekt. Mit nun 4 gewonnenen Spielen und 11 Punkten führt der KSV die Tabelle in der Oberliga an.

Heike Thyssen war in der Summe sehr zufrieden und lobte neben Alessandro Nobbers auch noch Marc Ophey für seine starke Leistung. Es bleibt abzuwarten, wann Heike Thyssen ihr Ziel „gegen den Abstieg zu spielen“ doch revidieren muss.

Für den Kevelaerer SV spielten Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Jan Eyll, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.

Am nächsten Wochenende hat die erste Mannschaft spielfrei. Dafür muss die zweite Herrenmannschaft am Samstag um 15 Uhr beim TV Voerde antreten und die Damen spielen am Sonntag um 12:30 in Issum gegen den SV Bedburg-Hau III.

Die zweite Herrenmannschaft wartet noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis, wobe es gegen Voerde auch nicht einfach werden wird, besteht die Mannschaft doch überwiegend aus sehr erfahrenen Spielern.

Damentrainer Alessandro Nobbers hofft den Schwung der letzten zwei Siege mitzunehmen, auch wenn die Mannschaft eine Spielpause von 4 Wochen hatte.