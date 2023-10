Ein jeckes ,Jubiläum‘

Der VFR Blau-Gold Kevelaer lädt in diesem Jahr nun schon zum 22. Mal zur Wallfahrt der Karnevalisten ein. Und wieder sollen viele Karnevalisten aus Nah und Fern dem Ruf des VFR folgen, am 5.11.2023 zum Kapellenplatz pilgern, um einerseits wieder viele gleichgesinnte Freunde des Frohsinns zu treffen, andererseits aber auch, um von Kevelaer aus mutig und mit dem Segen der Mutter Gottes in die neue Karnevalssession zu starten.

Die Karnevalisten treffen sich ab 10.30 Uhr im Forum Pax Christi, um dort mit den ersten karnevalistischen Tönen durch die Swingenden Doppelzentner (kurz „Swingis“) und die Präsidentin des VFR, Elke Tebartz, herzlich begrüßt zu werden. Die heilige Messe wird wieder wie gewohnt um 11.45 Uhr in der Basilika zelebriert. An der Gestaltung der Messe war der VFR natürlich wieder aktiv beteiligt. Hier zeigt sich die über Jahre gewachsene gute Zusammenarbeit mit Pastor Kauling, Dr. Bastian Rütten, Monika Vos und den Swingis.

Der VFR bittet wie jedes Jahr um Verständnis, dass die vorderen Plätze wieder für die Karnevalisten reserviert bleiben. Nach der Messe stellen sich die Vereine dann im vollen Ornat für den Umzug durch die Stadt auf der Busmannstraße auf. Unter musikalischer Begleitung ziehen die Vereine zum Bühnenhaus, wo der Abschluss der Wallfahrt der Karnevalisten stattfindet. Für den VFR ist die Wallfahrt der Karnevalisten mittlerweile der eigentliche Auftakt zur neuen Session, obwohl der Termin vor dem 11.11. liegt und damit eigentlich außerhalb der „fünften Jahreszeit“.

Trotzdem werden die Karnevalisten auch an diesem Tag schon wieder „Helau“ und „Alaaf“ durch die Gassen von Kevelaer schmettern, was in Kevelaer erfahrungsgemäß immer mit Humor und Begeisterung aufgenommen wird.