Volleyball: KSV Open

Zum vierten Mal veranstaltete die Volleyballabteilung der Kevelaerer SV am Mitte August ihr Vorbereitungsturnier, die „KSV Open“. Insgesamt neun Mannschaften, vier in der Klasse der Bezirksliga/Landesliga und fünf in der Klasse Verbandsliga/Oberliga, traten dabei an. Für das leibliche Wohl spendete Käsefabrik Schweers zum wiederholten Male ihre beliebten Käsesticks für die Cafeteria. Die erste Mannschaft des KSV konnte in ihrem Turnier den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und konnte ohne Satzverlust den Turniersieg einfahren. Auf die nachfolgenden Plätze kamen der TB Osterfeld, der Rumelner TV, die Kleverland Volleys und der VC Essen-Borbeck. Dabei waren die Ergebnisse nicht immer so eindeutig, wie es den Anschein hat. Gegen VC Essen-Borbeck, TB Osterfeld und den Rumelner TV gelang der 2:0 Erfolg immer in letzter Minute. Positiv konnte Trainerin Heike Thyssen hier die Moral der Mannschaft vermerken, mit der sich das Team aus brenzligen Situationen befreien konnte. Weiter geht es für die erste Mannschaft mit einem Testspiel gegen den Regionalligisten vom Moerser SC und einem weiteren Vorbereitungsturnier. Im Turnier der BeL/LL standen der zweiten Mannschaft nur 7 Spieler zur Verfügung, welche Co-Trainerin Beate Herbe gut zu motivieren wusste. Landesligist Kempener TV dominierte diese Gruppe und konnte im Finale den TB Osterfeld 2:0 besiegen. Der KSV II, welcher das Finale um einen Punkt verpasste, belegte Platz drei mit einem 2:0 gegen die SG Anrath-Kempen. Auch hier überwogen die positiven Aspekte, wurden doch die neuen, jungen Spieler sehr gut integriert. Auch für die zweite Mannschaft stehen jetzt noch weitere Turniere und Testspiele vor dem Start der Saison am Wochenende 09./10.09.2023 an. Bei der Siegerehrung durften sich die erfolgreichen Mannschaften unter anderem über Wein und Gutscheine von Herrn Lehmann freuen.