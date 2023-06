Volles Programm im Museum

Im Niederheinische Museum in Kevelaer gibt es immer viel zu entdecken. Momentan ist besonders viel los:

Das Atelier „Junge Wilde“ ist ein offener Workshop für Jugendliche und Kinder im Niederrheinischen Museum Kevelaer. In diesem offenen Atelier des Niederrheinischen Museums in Kevelaer können sich junge Kreative an jedem dritten Freitag im Monat künstlerisch austoben. Dabei experimentieren die Teilnehmenden nicht nur in verschiedenen Techniken, sondern probieren auch ausdrucksstarke und moderne Stile aus. So soll am 16. Juni 2023 von 15.00 – 16.30 Uhr das Sketching im Vordergrund stehen. Interessierte Jugendliche und Kinder können zum nächsten Atelier einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und für einen Beitrag von 7,50 Euro pro Teilnehmer mitmachen.

Workshop “Papierwunder”

In einem Workshop für Jugendliche und Erwachsene im Niederrheinischen Museum geht es um „Papierwunder“. Der Faltkünstler Erwin Hapke (1937 – 2016) war fasziniert von Papier und von dem, in was er es verwandeln konnte. Damit schuf er seine eigene Kunst. Durch ihn inspirierte Kunstobjekte nachzufalten ist eine Herausforderung, die in diesem Workshop wie ein Kunstwerk einen (Objekt-) Rahmen erhalten soll. So entstehen hier dreidimensionale Kunstbilder aus Papier. Zur Inspiration beginnt der Workshop am Samstag, 17. Juni 2023 um 10.00 Uhr in der aktuellen Sonderausstellung des Niederrheinischen Museums „Verschwiegenes Schaffen – Werk im Schatten“. Die Teilnehmenden treffen sich zum vierstündigen Workshop im Foyer des Museums. Die Teilnahmegebühr inklusive Führung und Material beträgt 19,00 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Museumsteam vorher gerne telefonisch unter 0 28 32 – 95 41 20 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de entgegen.

Einen weiteren Kinder-Workschop gibt es im Niederrheinischen Museum Kevelaer unter dem Titel „Vermischte Welten“. Die Figuren des Viersener Künstlers Heinz Henschel (1938 – 2016) leben in einem ganz eigenen Kosmos, in dem verschiedene Welten miteinander zu verschwimmen scheinen. Auf gleiche Weise bestehen seine Maltechniken aus unterschiedlichen und gerne auch mal unkonventionellen Materialien. So werden in dem Workshop „Vermischte Welten“ Aquarell, Tuschfeder oder Pastell aber ebenso Kugelschreiber, Edding oder Textmarker miteinander kombiniert und zu durchdringenden Traumlandschaften im eigenen Werk vereint. Der Kinderworkshop startet in der ersten Ferienwoche am Mittwoch, den 28. Juni 2023 von 10.00 – 12.30 Uhr. Das Museum freut sich über große und kleinere Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab 6 Jahren. Die Teilnahmegebühr liegt bei 9,00 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Museumsteam auch hier vorher gerne telefonisch unter 0 28 32 – 95 41 20 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de entgegen.