Ehrenamtliche Busfahrer gesucht

Das Team des Bürgerbusvereins sucht Verstärkung: „Wir sind zwar mit 27 Aktiven aktuell noch gut ausgestattet, aber wenn wir noch drei Fahrerinnen oder Fahrer hinzugewinnen könnten, wäre das top“, so Vereinsvorsitzender Hans-Joachim Kohlhoff. „Mit zusätzlichen Kräften sind wir deutlich freier und flexibler in der Planung“, ergänzt Fahrerbetreuerin Liane Helten, die seit Start des Bürgerbusvereins die monatlichen Dienstpläne schreibt.

Besondere Voraussetzungen benötigen die angehenden Busfahrerinnen und -fahrer im Übrigen nicht. „Ein Führerschein Klasse 3/B muss natürlich vorhanden sein, alles andere lässt sich regeln“, erläutert Kohlhoff. Doch was erwartet potenzielle ehrenamtliche Busfahrerinnen und -fahrer in ihrer Rolle? „Ein typischer Tag beginnt mit der Vorbereitung des Bürgerbusses, kurzer Fahrzeugcheck und los auf die vorgegebene Fahrtroute“, führt der Vereinsvorsitzende aus. „Und dann ist da natürlich der Kontakt zu Fahrgästen. Denn persönliches Miteinander ist das Schönste an der Arbeit. Wir verbinden Menschen, denn mit dem Bürgerbus schließen wir eine Lücke.“

Springer halten Rücken frei

In der Regel übernimmt jeder/jede Ehrenamtliche einmal pro Woche für 3 Stunden eine Schicht. Helten: „Wir versuchen stets individuelle Wünsche in den Dienstplan einfließen zu lassen, freuen uns aber auch über Fahrer, die uns als Springer in der Planung den Rücken freihalten. Denn ausfallen kann immer mal jemand und dann ist das ganze Team gefragt, spontan Ersatz zu finden.“

Die Geselligkeit kommt übrigens im Verein auch nicht zu kurz: Grillfest, Fahrradtour und Weihnachtsessen sind feste Programmpunkte im Jahr.

Unterstützt wird die Suche nach neuen Fahrerinnen und Fahrern durch das Freiwilligen-Zentrum Gelderland des Caritasverbands Geldern-Kevelaer. Regina Matzke: „Wenn sich jemand engagieren möchte, finden wir gemeinsam eine Tätigkeit, die zum künftigen Ehrenamtler passt und ihm Spaß macht.“ Man bestimmt dabei selbst, wie intensiv sich jeder engagieren möchten und wie viel Zeit dabei eingebracht werden soll. Umgekehrt hilft Matzke auch Organisationen dabei, Freiwillige zu gewinnen. Wie jetzt dem Bürgerbus Winnekendonk. „Darüber hinaus beraten wir Vereine und andere Institutionen, welche Rahmenbedingungen Freiwillige brauchen, um sich gerne und dauerhaft zu engagieren.“

Interessenten für ein Engagement im Bürgerbusverein oder an anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten melden sich gerne direkt bei Regina Matzke unter 02831 9102368 oder regina.matzke@caritas-geldern.de