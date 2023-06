Spielen ohne Grenzen im Kreis

Einmal in die Luft springen beim Bungee-Trampolin, klettern, rutschen, im Bällebad spielen oder hüpfen – die Kinder im Kreis Kleve können in diesem Jahr erneut in den Sommerferien in allen 16 Städten und Gemeinden auf Einladung des Kreises Kleve unbeschwert spielen. Die Kreisverwaltung geht mit der Reihe „Spielen ohne Grenzen“ sozusagen auf große Tournee und lädt die Kleinen in den Sommerferien zu insgesamt 21 kostenfreien Spiele-Nachmittagen ein. In den fünf größeren Städten gibt es jeweils zwei aufeinander folgende Veranstaltungs-Nachmittage, in den elf weiteren Kommunen ist es jeweils ein Nachmittag. Einige Kommunen bietet an diesen Tagen auf der Aktionsfläche auch ein eigenes Angebot für Kinder und Jugendliche an. „Mein ganz besonderer Dank gilt der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern im Kreisgebiet für ihre Unterstützung“, so Landrat Christoph Gerwers. „Alle 16 Kommunen haben uns einen zentralen Veranstaltungsort und Terminoptionen angeboten, an denen es vor Ort keine eigene kommunale Veranstaltung für den Nachwuchs gibt.“

Bungee-Trampolin, Fußball-Dart

Somit heißt es in den Sommerferien in allen 16 Städten und Gemeinden: „Kinder-Sommer im Kreis Kleve: Spielen ohne Grenzen.“

Die Outdoor-Aktionen in diesem Sommer werden erneut von HD Promotion Dünkelmann aus Kalkar durchgeführt. Mit dabei sind beispielsweise das große Bungee-Trampolin, eine aufblasbare Kletterwand, die große Hüpfburg, der Fußball Speed Cage, das Fußball Dart und das Spielmobil für die Kleinsten. Geschultes Betreuungspersonal sorgt für einen sicheren Ablauf. „Spielen ohne Grenzen“ findet an den jeweiligen Veranstaltungstagen von 13 bis 18 Uhr statt. Der Kreis Kleve weist darauf hin, dass die vorhandenen Ordnungskräfte nicht die Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten ersetzen. Bei Unwetter kann „Spielen ohne Grenzen“ aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Alle Angebote sind für die Kinder kostenfrei. „Das soll im Interesse der Gleichbehandlung aller Kinder auch so bleiben“, betont Landrat Gerwers. Deshalb gebe es keinen Verkaufsstand für Getränke oder Snacks. Für den kleinen Imbiss zwischendurch müssen die Gäste also selbst sorgen. In allen Städten und Gemeinden sind die Flächen so großzügig ausgewählt, dass die Kinder genügend Platz für eine Pause und ein Picknick haben.

In Kevelaer sind die Termine mit Zusatzaktion der Stadt am

Mi, 28. Juni, Fläche am städt. Mittagstreff (Ferienspass-Aktion vom Kompass) und

Do 29. Juni, Fläche am städt. Mittagstreff (Ferienspass-Aktion vom Kompass).

Alle Termine und Orte finden sich auch online: www.kreis-kleve.de\kinder-sommer.

Das Büro des Landrats bereitet für den „Kinder-Sommer im Kreis Kleve“ weitere Aktivitäten vor. „Nur so viel sei schon verraten: Bei einer Aktion geht es um das Thema ‚Natur‘ und bei den anderen wird es sportlich“, blickt Landrat Christoph Gerwers auf die kommenden Wochen. Für diese Sommer-Formate werden derzeit noch letzte Vorbereitungen getroffen. Konkrete Infos dazu gibt’s in Kürze.