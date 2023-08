Volksbank verabschiedet Wilma Hebben

Nach über 44 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Wilma Hebben im Kreis ihrer Familie und ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie Ehemaligen im Restaurant „Zur Brücke“ in Kevelaer verabschiedet. Die Leiterin des Vorstandssekretariats hat in ihrer Laufbahn insgesamt zwölf Vorstände auf einzigartige Weise unterstützt. Durch ihre vertrauensvolle und loyale Arbeit für den Vorstand und das menschliche Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen hat sich Wilma Hebben besonders ausgezeichnet und war für viele ein Vorbild.

Vorstandsmitglied Johannes Janhsen ließ den Werdegang Revue passieren. Nach ihrer Ausbildung als Industriekauffrau wechselte Wilma Hebben am 1. Juli 1979 zur Volksbank in Kevelaer. Als Vorstandssekretärin arbeitete sie seit der Fusion zur Volksbank Goch-Kevelaer 16 Jahre in Goch und nach der Fusion zur Volksbank an der Niers 17 Jahre in Geldern.

Nicht nur in ihrer Funktion als Vorstandssekretärin unterstützte Wilma Hebben die Volksbank. Die Organisation von Bankveranstaltungen hat sie entscheidend mitgestaltet. Zusätzlich hat sie viele Jahre Bankreisen zu fernen Zielen mit organisiert und begleitet. Für ihr karnevalistisches Engagement in Goch wurde Wilma Hebben mehrfach mit dem Prinzen- und Prinzessinnenorden ausgezeichnet. Mit ihrem Können in Fragen von Stil und Etikette war die 62-Jährige eine gute Ratgeberin für die Bank, insbesondere zu Beginn der Bankausbildung für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Mit allen ihren Aufgaben war stets ein hoher Anspruch an Qualität und an die Wertigkeit der Volksbank an der Niers als bedeutendes regionales Unternehmen verbunden.

„Mit deinem Abschied verlässt uns eine Persönlichkeit, die die Unternehmenskultur der Volksbank an der Niers in entscheidender Weise mitgeprägt hat,“ meinte Johannes Janhsen abschließend. Er bedankte sich, auch im Namen seines Vorstandskollegen Wilfried Bosch, bei Wilma Hebben für ihr Engagement und ihre Loyalität für die Volksbank an der Niers.