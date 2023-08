Abend für Eltern von Vorschulkindern in Wetten

Einen Abend der offenen Tür für Eltern von Vorschulkindern bietet die städtische katholische Grundschule Wetten am Donnerstag, 31. August 2023, von 18.30 bis 19.45 Uhr an. „An diesem Abend möchten wir zunächst über den Alltag in unserer familiären Schule informieren. Gerne können Sie uns auch Ihre bisher offenen Fragen stellen.

Nach der Information findet eine Führung durch unsere Schule und bei Interesse durch unser separates Gebäude des offenen Ganztags statt“, schreibt das Team der Schule. Anmeldung: telefonisch (02832 – 3528) oder per E- Mail (info@wetten.schule).

Die Schule ist klein und familiär und bietet eine harmonische Atmosphäre für alle Schülerinnen und Schüler, ein freiwilliges Montessori-Angebot zusätzlich zum Regelunterricht, einen motivierenden Vorlesehund, sowie Bewegung in allen Fächern. Eine Mittagsbetreuung oder offener Ganztag bis spätestens 16 Uhr sind für alle Kinder möglich.