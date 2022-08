Volksbank begrüßt neue Azubis

Neun junge Menschen haben Anfang August ihre Ausbildung bei der Volksbank an der Niers begonnen. An ihrem ersten Tag wurden die angehenden Bankerinnen und Banker von Vorstandsmitglied Wilfried Bosch, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsbetreuer Lucas Stennmanns begrüßt. In den kommenden zweieinhalb Jahren werden die Auszubildenden alles rund um die genossenschaftliche Finanzberatung lernen und Einblicke in die Bankenabläufe erhalten.

„Neben einem starken Praxisbezug legen wir in der Ausbildung auch großen Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen, zum Beispiel was die Zusammenarbeit im Team und digitale Themen angeht“, erklärte Stennmanns. Beispielsweise stelle die Bank allen Auszubildenden iPads zur Verfügung, die unter anderem für den Berufsschulunterricht genutzt werden. Fünf Projektwochen und der ergänzende überbetriebliche Unterricht runden das Ganze ab.

Während der Einführungstage lernen die angehenden Bankerinnen und Banker die Abteilungen und Prozesse der Bank besser kennen. Parallel haben sie ihren ersten Einsatz im Service und in der Beratung in den Geschäftsstellen. Im August erwartet die Auszubildenden außerdem ein zweitägiges Seminar in Geldern, das als Auftakt zum überbetrieblichen Unterricht dient und den Zusammenhalt im Lehrjahr stärken soll. Auch die internen Abteilungen, wie die Kreditabteilung, das Marketing oder das Controlling, werden die Auszubildenden nach und nach besuchen.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Volksbank an der Niers gibt‘s unter www.vb-niers.de/ausbildung. Für 2023 gibt es noch freie Ausbildungsplätze.