Die Sonnenstraße lebte ab den 70er-Jahren richtig auf Zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Die Sonnenstraße im Jahr 1969. Fotos: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Sonnenstraße

Abgesehen vom üblichen Procedere des Stadtrates bei der Namensfindung der Sonnenstraße komme ich auf eine andere, allerdings mehr private Idee: Ecke Koxheidestraße an ihrem willkürlich gewählten Anfang stehend, sehe ich morgens in die aufgehende Sonne. An dieser Ecke der Sonnenstraße, wo sie sich mit der Koxheidestraße trifft, finde ich auch das Wohnhaus eines Mannes, dessen weltbekannte Firma ich in der Abteilung „Gelderner Straße“ schon erwähnte. Das Haus Derix hat eben überall einen guten Klang.

Zurück zur Namensfindung Marke Eigenbau. Am Abend sehe ich die Sonne untergehen, wenn ich mich ans andere Ende, also Ecke Gelderner Straße stelle.

