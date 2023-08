Viel Spaß im strömenden Regen

Ganz liebe Grüße von der Insel Ameland senden die Teilnehmerinnen des Mädchenlagers (das KB berichtete). Zwei der Teilnehmerinnen (Hanna und Heidi) haben extra fürs Kevelaerer Blatt einen Artikel mit einer Zwischenbilanz verfasst, den wir an dieser Stelle natürlich gerne abdrucken:

„Insgesamt 43 Mädchen im Alter von 9 bis 16 Jahren, 14 Betreuerinnen und sechs „Kochis“ überquerten das Wattenmeer, um zwei Wochen auf der wunderschönen Insel Ameland zu verbringen. Bevor alle die Unterkunft in Buren beziehen konnten, mussten sich die Mädels erst einmal durch strömenden Regen kämpfen. Die Stimmung fiel dadurch jedoch nicht ins Wasser. Nachdem Klamotten und Schuhe wieder einsatzbereit waren, erwartete die Mädchen ein tolles Programm – sowohl in Gut- als auch in Schlechtwettervariante. Dank des Rotary-Clubs konnten wir eine Programm-Premiere feiern, bei der unsere Mädels ihr Können beim Moonlight-Avonturengolf bewiesen. Den Jungs war es vor zwei Wochen möglich, eine Strandfahrt zum Leuchtturm zu machen. Weitere Highlights waren der Sandburgenbauwettbewerb, das Fantasy-Spiel und das Betreuer:Innensuchspiel. Bei Letzterem verkleiden sich die Betreuerinnen aus verschiedenen Lagern, sodass sie nur schwer zu erkennen sind. Die Kinder suchen in Kleingruppen und mit einem lagerspezifischen Spruch bewaffnet die richtigen Betreuerinnen. Passend zu unserem Thema „Berufe“ lautete der Spruch in diesem Jahr für die Kinder „Zeit ist Geld“ und die Antwort der Betreuerinnen „Geld ist knapp“.

Berufe wurden auch im Lagersong aufgegriffen, der aus bekannten Songstücken wie z. B. Millionär und Alles nur geklaut von den Prinzen besteht und dessen umgeschriebener Text regelmäßig nach dem Essen lauthals mitgesungen wird. Bei diesem Essen geben sich die Kochis sehr viel Mühe und erfreuen die Kinder mit abwechslungsreichen und leckeren Mahlzeiten. Auch für die Vegetarier lassen sie sich immer kreative Alternativen einfallen und mit den Kochis macht sogar das Spülen (fast) allen Spaß.

Die kurzen Pausen vor und nach dem Essen werden von allen Mädels individuell genutzt. Trotz zwei Wochen handyfreier Zeit erreichen die Kinder Freunde und Familie über die Kunst des Briefschreibens. Aber auch die große Lagerwiese, der Spielplatz sowie das Ausleihen von (Brett)-Spielen lassen keine Langeweile aufkommen.

Brennender Frachter

Natürlich hat uns auch die Nachricht von dem brennenden Frachter vor Ameland erreicht. In der Messe mit dem Pastoralteam in der Sint-Clemenskerk haben wir mit einer Fürbitte dem Opfer gedacht und für die Abwendung der Ölkatastrophe gebetet.

Uns im Lager geht es super, kleine Blessuren werden von den Maltesern gut behandelt, sodass alle die Zeit hier in vollen Zügen genießen können. In bester Stimmung freuen wir uns, die nächsten Tage gemeinsam auf unserer Lieblingsinsel zu genießen.

Die tolle Zeit im Lager haben wir vor allen auch unseren Sponsor:Innen zu verdanken. Liebe Grüße und ein dickes Dankeschön senden wir an: Volksbank an der Niers, Sparkasse, Müller, Edeka, Vloet, Aengenheyster, Istanbul, die Eisdielen Piva, Europa und Teatro, das Kompass-Team, Ulla Geenen-Tissen, Gartenbau Feegers, Karola Moers, Schlüsseldienst Willems, Michael Heilen, Lucia Jacobs und Rainer Bodenstein. Ein besonderer Dank gilt auch Formex für die Bereitstellung des LKWs und des Fahrers.

Im nächsten Jahr erwarten wir bekannte und neue Gesichter auf Ameland in der dritten und vierten Ferienwoche (20.07. – 03.08.)“.