Ehrenpreis für Michael Peters

„Von echten Helden, vom Arbeiten und vom Feiern“: So lautete das recht ungewöhnliche aber doch sehr passende Motto einer Blumenhallenschau auf der BUGA in Mannheim, woran sich einige Betriebe vom Niederrhein beteiligt hatten. Gartenbegeisterten ist bekannt, dass es meist mit viel Mühe verbunden ist, Pflanzen im richtigen Licht erscheinen zu lassen. Anlass zum Feiern gab es für Michael Peters. Auf der diesjährigen Bundesgartenschau in Mannheim wurde der Inhaber der gleichnamigen Kevelaerer Baumschule mit dem Ehrenpreis der Landeskammer Nordrhein-Westfalen sowie mehreren Medaillen ausgezeichnet.

Die Pflanzenauswahl in der Baumschule Peters ist groß. Von Bodendeckern im Tb9 bis zu Solitärpflanzen von nahezu 4 Metern Höhe ist ein ausgewogenes Sortiment in guter Qualität das ganze Jahr verfügbar und da im Container gewachsen, auch das ganze Jahr einpflanzbar.