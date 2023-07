Verlosung zum Heißluft-Ballon-Festival

Bis zum 9. Juli konnten Teilnehmende noch ihre Lösung für das Gewinnspiel zum Heißluft-Ballon-Festival an die Wirtschaftsförderung Kevelaer schicken. Um an der Verlosung teilzunehmen, galt es den Aufsteiger mit dem Logo der Wallfahrtsstadt, dem Kevelaer-K, an den Schaufenstern in der Innenstadt zu finden. Diesen Heißluft-Ballon und viele andere hatten die Künstler von „Das Wunderfenster“ an die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte gemalt.

Der Aufsteiger war auf dem Schaufenster des „Café Klatsche“ zu entdecken. Diesen Heißluft-Ballon haben unter anderem auch drei Damen aus Kevelaer gefunden, die sich an den Preisen – eine Heißluft-Ballonfahrt im Wert von 249 Euro und zwei KevelaerCards im Wert von 125 Euro und 50 Euro – erfreuen können.

„Die Künstler von „Das Wunderfenster“ schaffen immer wieder tolle Hingucker und wir freuen uns, dass wir zusätzlich den Gewinnerinnen eine Freude bereiten können“, sagt Citymanager Tobias Nelke. Wirtschaftsförderin Verena Rohde ergänzt: „Der ein oder andere wird sicherlich noch einmal mit offeneren Augen durch die Innenstadt spaziert sein. Genau das wollten wir mit der Schaufensterbemalung erreichen.“