Kevelaer hat eine neue Klimaschutzmanagerin

Das Thema Klimaschutz ist seit Jahren eine wichtige Aufgabe auf der kommunalen Ebene. Eine aktive Beteiligung der Kommunen ist entscheidend, um die globalen Klimaziele zu erreichen und die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Seit 2018 gibt es deshalb bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Stelle der Klimaschutzmanagerin bzw. des Klimaschutzmanagers.

Seit dem 3. Juli ist die Stelle in Kevelaer neu besetzt: Maike Böhm aus Kleve übernimmt ab sofort die Aufgaben für den Klimaschutz. Die 33-Jährige kommt gebürtig aus der Nähe von Ulm. 2010 zog es sie für das Bachelorstudium „Bio Science and Health“ und den anschließenden Masterstudiengang in Gesundheitswissenschaften und -management an die Hochschule Rhein-Waal nach Kleve. Zuletzt arbeitete Maike Böhm an der Hochschule Rhein-Waal als Teilprojektkoordinatorin im Projekt „TransRegINT“ (Transformation der Region Niederrhein – Innovation, Nachhaltigkeit, Teilhabe). Weil ihr Interesse am Klimaschutz immer größer wurde, machte sie nebenberuflich eine Weiterbildung als Klimaschutzbeauftragte mit einem Fokus auf der Umsetzung in Kommunen.

„Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen mich schon lange. Insbesondere im Bereich Klimaschutz kann man eini- ges bewegen. In Kevelaer ist das Thema bereits sehr präsent und wird aktiv umgesetzt. Ich freue mich darauf, meinen wissenschaftlichen Hintergrund jetzt für neue Impulse in der Verwaltung nutzen zu können“, freut sich Maike Böhm.

Auch privat spielt das Thema Nachhaltigkeit für sie eine große Rolle: Im eigenen Garten pflanzt sie Gemüse an. Das ist nicht nur ein tolles Hobby, sondern auch nachhaltig, denn es spart viele Ressourcen ein. Und es gibt immer saisonales, regionales und ziemlich leckeres Gemüse!