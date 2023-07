Natur & Kultur im Achterhoek e. V. lädt zum Konzert ein „ Glück auf “ der Wiese im Achterhoek

/ von Geertje Wallasch

Rainer Kirchner alias Saitenweg begeisterte mit Covern und eigenen Liedern Foto: gee

Passend zum Konzept, das sich Rainer Verhülsdonk, Vorsitzender vom NuK, und Lou Schnitzler aus Issum ausgedacht hatten, präsentierte der zum dritten Konzert eingeladene Rainer Kirchner alias Saitenweg auf der Vereinswiese des Natur- und Kultur im Achterhoek e.V. (NuK) Lieder, die eher selten gespielt werden.

„Ich mag nicht die riesengroßen Events“, verriet Verhülsdonk. „Lou und ich saßen da vorne auf dieser Bank mit einer Kabelrolle, dann sollte es losgehen, das war die Idee“. So entstand auch der Name Viersteckerkonzert. „Ist doch gut, oder?“, sagt der Vorsitzende lachend in die Runde.

Nach Irish Folk von ‚Kerry Mountain Groove‘ und mittelalterlicher Musik von ‚Biermolch‘ in den vergangenen zwei Wochen fand die Matinee am Sonntag erneut in der Nachmittagszeit zwischen 14 und 17 Uhr statt. Anfangs hatten sich ein gutes Dutzend an interessierten Menschen auf der Wiese eingefunden. Später kamen noch weitere Gäste dazu.

Es gab verschiedene Getränke und auch etwas zum Knabbern war im Angebot. Der Erlös aus den Verkäufen soll dem Naturschutz zugutekommen. Aber auch selbst mitgebrachte Snacks waren gerne gesehen.

Dann wurde es gemütlich und richtig gut mit dem Singer und Songwriter Rainer Kirchner aus Voerde. Nach einer Veranstaltung in Borken in der letzten Woche sei es hier mit diesen küh…