Auf der Egmondstraße in Höhe der Hubertusstraße kam es am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 24-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 65-jährige Frau aus Veghel (NL) fuhr in ihrem VW Golf die Egmondstraße entlang, als sie nach rechts in die Hubertusstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der die Egmondstraße in dieselbe Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Kevelaerer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.