Ute Stehlmann erklärte den Besucherinnen und Besuchern die Welt der Kräuter Kräuterkunde im Solegarten St. Jakob

/ von Hildegard van Lier

Ute Stehlmann gibt Tipps für die kalte Jahreszeit. Foto: HvL

Wer mehr über Kräuter und deren Wirkung wissen wollte, war am vergangenen Samstag beim kleinen Kräuterseminar am Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob gut aufgehoben. Auch Martina Pieper aus Winnekendonk hatte sich speziell für diesen Vortrag auf den Weg gemacht. „Wir haben so viele Wildkräuter vor der Haustüre, vielleicht erfahre ich noch mehr über die Verwendung“, erhoffte sie sich.

In Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein Gelderland e.V. informierte Ute Stehlmann, Kräuterfee und Expertin in Sachen Kräuter, die Besucher über die Verwendung und Wirkung von Thymian, Baldrian, Salbei und des Wanderers Toilettenpapier (Huflattich). „Den nennt man tatsächlich so, da die Blätter von einer Seite zart wie Seidenpapier sind“, bestätigte die Kräuterfachfrau mit einem Schmunzeln.

Zuvor aber konnte Liss Steeger, Schriftführerin des Kneipp-Vereins, etwa 40 Besucherinnen und Besucher begrüßen: „Ich bin überwältigt von der Resonanz“, staunte sie nicht schlecht über das rege Interesse der Besucher, „in Sachen Gesundheit erleben wir gerade einen wahren Boom“, führte sie weiter aus und übergab damit an Ute Stehlmann. Diese hatte eine umfangreiche Auswahl an Heilkräutern mitgebracht und vor sich ausgebreitet. Dabei rückte sie die bevorstehende Erkältungszeit und die Stärkung des Immunsystems in den Fokus.

„Die Natur bietet uns da eine große Auswahl“, referierte die Kräuterprakti…